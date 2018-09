Mattarella : "No ai nazionalismi - nessuno metta in discussione i valori europei" : Sergio Mattarella ribadisce la fiducia nelle Istituzioni Europee . Il Capo dello Stato ha parlato nel corso dell' incontro del Gruppo Arraiolos, che riunisce i presidenti di 13 Paesi Ue svoltosi a ...

Europa - Mattarella : “Idiosincrasia verso i nazionalismi - contrasto tra Paesi diventa ostilità e non si sa cosa può diventare” : “Io sono avanti negli anni, sono nato durante i bombardamenti e, forse per questo, mi è rimasta un’innata diffidenza, e un’innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre” per cui “occorre riflettere su questo perché corriamo il rischio che riproporre dentro l’Unione un clima che non è soltanto concorrenziale ma è di contrapposizione, che poi diventa contrasto, poi diventa ostilità, diventa non ...