optimaitalia

: Matt Donovan nelle foto della première di #Legacies tra improbabili parrucchini e l'incontro con Hope e Alaric… - OptiMagazine : Matt Donovan nelle foto della première di #Legacies tra improbabili parrucchini e l'incontro con Hope e Alaric… - zazoomblog : Legacies: Matt Donovan ottiene giustizia FOTO - #Legacies: #Donovan #ottiene #giustizia -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Una delle matricole più attesestagione è senza dubbio, la serie con cui Julie Plec ha provato a tenere in vita le saghe di The Vampire Diaries e di The Originals. Un'estensione che potrebbe raccogliere l'eredità delle due serie precedenti e che nasce come spin off di The Originals seguendo la vita di Hope nella scuola speciale creata da Alaric e Caroline a casa Salvatore.La data di esordio negli Usa, su The CW, è fissata per il 25 ottobre prossimo e questo significa che nel prossimo mese ci toccherà attendere sinossi ufficiali, altri promo epromozionali. Ma proprio qualche ora fa è toccato ad EW mostrare Alaric e Hope insieme a colui che non è mai morto e che non ha mai "ceduto" al mondo sovrannaturale, ovvero.Il simpatico e sfigato umano di The Vampire Diaries è ancora vivo e vegeto e lapubblicata qualche ora fa lo mostrano con un po' di ...