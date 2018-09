Massimo Di Cataldo Il cantante di Se adesso te ne vai e la nuova vita da

Alessandra Drusian e Massimo Di Cataldo : da «Ora o mai più» a «Tale e Quale Show»? : Da meteore a imitatori nel giro di una stagione. Alessandra Drusian dei Jalisse e Massimo Di Cataldo sarebbero entrati nel cast dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, al via venerdì 14 settembre in prima serata su Raiuno. A darne la notizia è TvBlog, che aveva già spiegato come diversi protagonisti di Ora o mai più, il programma estivo condotto da Amadeus e già cult del suo genere, avessero provato a proporsi nel varietà di Carlo ...