MASSIMO BOLDI E CHRISTIAN DE SICA Insieme dopo il presunto litigio | Ecco cos' è

MASSIMO BOLDI innamorato di Arianna : ma di notte arriva Elena - con lui sul palco di "Ballando" : Qualche tempo fa Massimo Boldi ha messo fine alla sua relazione con Loredana De Nardis, dopo averla vista paparazzata mentre passeggiava in romantica compagnia di un amico comune. Passato il dolore...

La fidanzata di papà/ Su Italia 1 il film con MASSIMO BOLDI (oggi - 7 settembre 2018) : Questa sera, venerdì 7 settembre, su Italia 1 va in onda il film "La fidanzata di papà" diretto da Enrico Oldoini. Nel cast Massimo Boldi e Simona Ventura.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:48:00 GMT)

MASSIMO BOLDI dimentica Loredana De Nardis con un nuovo amore : Un periodo felice per Massimo Boldi sul piano privato e professionale. L’attore, infatti, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 5 settembre, avrebbe ritrovato la serenità sentimentale accanto a una bionda di nome Arianna, che non lo lascia mai. La nuova storia d’amore arriverebbe quindi dopo il presunto flirt mai confermato con Veronica Rega del Grande Fratello, e soprattutto dopo la cocente delusione per la ...

Sono 3 : Micaela - Manuela e Marta. Ecco le figlie ‘mai viste’ di MASSIMO Boldi : Classe 1945 e con 1,77 cm d’altezza, Massimo Boldi è uno dei volti più noti del cinema italiano. Insieme allo storico amico Christian De Sica ha dato vita a una serie di famosi cinepanettoni, e si è affermato come talento comico amato dagli italiani. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità. A Milano, nei primi anni ’70, Boldi ha conosciuto Maria Teresa Selo, che purtroppo è deceduta ...

MASSIMO BOLDI ha tre figlie che lo adorano e sono la sua 'ancora di salvezza' : La seconda nata in casa Boldi è Manuela , 37 anni ed è l'unica tra le tre figlie che lavora nel mondo dello spettacolo. Fa la speaker radiofonica e ha collaborato in passato con programmi televisivi ...

Da Carlo Cracco a MASSIMO BOLDI - le star del nuovo video di Fabio Rovazzi : Venerdì 13 luglio esce 'Faccio quello che voglio' con Al Bano, Emma e Nek, nuovo singolo di Fabio Rovazzi. Nel nuovo video si riparte da Gianni Morandi che svela a un Rovazzi in crisi creativa che la ...

Addio a Vanzina - MASSIMO BOLDI : 'Lo accompagneremo in paradiso' : LaPresse, 'Lo accompagniamo in paradiso', così Massimo Boldi, in lacrime dietro gli occhiali scuri, entrando in chiesa per i funerali dell'amico Carlo Vanzina. 'Non...

CARLO VANZINA - MARTEDI I FUNERALI/ MASSIMO BOLDI affranto : "Era un vero amico" : CARLO VANZINA, martedì i FUNERALI in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:05:00 GMT)

«Il mio amico Carlo Vanzina non c'è più» : il tenero messaggio di MASSIMO BOLDI per il collega di una vita - Best Movie : Sono stati tanti questa mattina i nomi del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno voluto omaggiare sui social Carlo Vanzina , il celebre autore e grande nome della commedia italiana che si è spento oggi a causa di una malattia, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : è morto Carlo Vanzina - regista di molti film con MASSIMO BOLDI - 8 luglio - : Ultime notizie, oggi 8 luglio: Martina eletto segretario del Pd a tempo. Mattarella domani incontra Salvini, ma non si parla di magistratura. Mondiali