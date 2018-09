: Usa, almeno 39 esplosioni di #gas in tre cittadine del #Massachusetts: decine di edifici in fiamme. - IlSedutomulo : Usa, almeno 39 esplosioni di #gas in tre cittadine del #Massachusetts: decine di edifici in fiamme. - paoloigna1 : Usa, almeno 39 esplosioni di gas in tre cittadine del Massachusetts: decine di edifici in fiamme - valex_cinePhile : RT @tg2rai: #UltimOra #Usa #Massachusetts Una mappa della polizia indica almeno 39 incendi verificati nella Merrimack Valley. Funzionari lo… -

Decine di abitazioni in fiamme, panico e feriti. E' il bilancio delle39di gas in tre cittadine del: Lawrence, North Andover e Andover. La polizia ha pubblicato la mappa delle 39mentre sono in corso le evacuazioni di tutti i clienti della società del gas Columbia. "Sono 39 quelle confermate fino ad ora. Il numero salirà", ha avvertito la polizia via Twitter. Ancora ignote le cause.(Di venerdì 14 settembre 2018)