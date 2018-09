Maschio | Femmina o X è delirio antropologico

New York. Sui documenti : Maschio - femmina o genere X : New York entra in una nuova era per i diritti civili. Maschio, femmina o genere “X”, per chi non si

Rimini - cadavere in un canale di scolo : “Non si sa neanche se è Maschio o femmina” : Alcuni passanti in località Montalbano hanno sentito un odore nauseabondo che proveniva da un canale di scolo a lato di una strada. Andando a verificare l’origine del fetore, si sono accorti che si trattava di un corpo umano. Disposta l'autopsia, anche per accertare le cause del decesso.Continua a leggere