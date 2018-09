Mark Wahlberg svela il segreto del suo fisico Foto | sveglia alle 2 30 | palestra e una

Mark Wahlberg - l’assurda routine quotidiana dell’attore che si sveglia alle 2.30 del mattino : ecco per fare cosa : Se, al ritorno dalle vacanze, avete anche voi qualche difficoltà a riprendere i ritmi e riorganizzare la vostra agenda, non disperate. Potreste infatti prendere esempio dall’attore americano Mark Wahlberg, che ha pubblicato su Instagram la sua giornata tipo, organizzata minuto per minuto. Il 47enne, famoso anche per gli addominali scolpiti messi in mostra in diversi film tra cui Transformers e Ted, conduce una vita davvero stressante. ...