Mark Wahlberg pubblica la sua assurda giornata su Instagram

È di Mark Wahlberg l’allenamento più folle di sempre? : Mark Wahlberg ha sempre avuto un fisico invidiabile e ora, che ormai ha 47 anni, continua a mantenersi in forma. Anche alzando la posta e di impegnandosi ancora di più. Del resto i suoi addominali hanno fatto storia negli Anni Novanta, scelti all’epoca anche per accompagnare Kate Moss in una indimenticata campagna Calvin Klein. Sapendo di essere seguito non solo dal pubblico femminile, ma anche da quello maschile, l’attore ha ...