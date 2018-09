Mark Wahlberg | l’assurda routine quotidiana dell’attore che si sveglia alle 2 30 del

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Se, al ritorno dvacanze, avete anche voi qualche difficoltà a riprendere i ritmi e riorganizzare la vostra agenda, non disperate. Potreste infatti prendere esempio dall’attore americano, che ha pubblicato su Instagram la sua giornata tipo, organizzata minuto per minuto. Il 47enne, famoso anche per gli addominali scolpiti messi in mostra in diversi film tra cui Transformers e Ted, conduce una vita davvero stressante. Altro che relax, feste e set cinematografici,ha unaveramente assurda: inizia2.30 del mattino e finisce7.30, suddividendo in maniera maniacale il tempo tranamenti, lavoro e “family time”, con sette ore esatte di sonno. Allora, ogni giorno (si fa per dire eh) ladell’attore suona2.30 del mattino. Giusto il tempo dirsi con calma che2.45 è già il momento della preghiera ...