Marchionne | Elkann si commuove | Sergio un amico

Fca - inizia l'era Manley. Elkann : 'Scelta condivisa con Marchionne' - : Il manager inglese, 54 anni, è ufficialmente al timone di Fiat Chrysler e a fine mese presenterà la squadra di dirigenti. Il presidente del gruppo assicura: continuerà il suo lavoro "esattamente con ...

Manley confermato ceo di Fca dall'assemblea dei soci . Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : Quasi la totalità dei soci di Fca ha votato a favore di Mike Manley. Il nuovo ceo della società è stato eletto con il 99,58% dei voti favorevoli all'assemblea straordinaria dei soci della casa automobilistica.Manley aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione le deleghe esecutive il 21 luglio scorso, quando è stato reso noto che Sergio Marchionne, a causa delle gravi condizioni di salute, non sarebbe potuto ...

Fca - parte ufficialmente l'era Manley. Elkann : "Scelta condivisa con Marchionne" : MILANO - Un minuto di silenzio per ricordare ancora una volta Sergio Marchionne , poi prende il via l'assemblea che sancisce ufficialmente l'avvio dell'era di Michael Manley in sella alla Fiat ...

Sergio Marchionne - dopo la morte la strana scelta di John Elkann : Fca - quel bruttissimo dubbio : La morte non arriva mai nel momento giusto. Ma quella di Sergio Marchionne , per Fca , è piovuta decisamente nel periodo peggiore. Il 'lieto fine' di una lunga storia di successi era previsto per il ...

Marchionne - il papà della compagna Manuela : «Da un anno aveva smesso di fumare» Lapo Elkann : «Gli sono grato» : «Sergio ci teneva», racconta Pier Luigi Battezzato, il padre della compagna di Sergio Marchionne. Mentre aspetta che la figlia torni a casa, si chiede: «A volte penso che se non fossero andati in Svizzera forse sarebbe stato diverso… se si fosse fatto operare alle Molinette, qui in Italia… »

Marchionne : John Elkann - conserveremo per sempre ricordo : ANSA, - TORINO, 26 LUG - "Ciao Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario: Lavinia ed io, insieme a Leone, Oceano e Vita, conserveremo per sempre il tuo ricordo con gratitudine e ...

Morto Marchionne : la malattia - la visita di Elkann - il coma. I giorni del mese più lungo : La vicinanza di Manuela, quell’ultimo saluto ai Carabinieri. Il suo ingresso nell’Universitätsspital di Zurigo è avvenuto il 28 giugno. Da allora è iniziato il mese più lungo per il manager che ha ridisegnato la Fiat, dal suo ingresso nel 2004

Sergio Marchionne - il retroscena su John Elkann : perché ha silurato il manager Altavilla : Sono state ore di grande fibrillazione in Fca quelle successive al peggioramento delle condizioni di Sergio Marchionne . Una volta chiarito che il manager non sarebbe stato in grado di svolgere il suo ...

Marchionne e la malattia : "Aveva un sarcoma - neppure Elkann sapeva" : Dall'ospedale di Zurigo hanno fatto sapere che Sergio Marchionne è morto dopo che complicazioni "inattese e improvvise" dell"intervento alla spalla lo hanno portato a un arresto cardiaco. Il manager è stato portato in rianimazione, ma non dipedendeva in maniera sistematica dalle macchine, che gli erano solo da supporto. Un altro arresto cardiaco ne ha causato la morte, avvenuta per "decesso naturale". Secondo fonti dell"ospedale il tumore non è ...