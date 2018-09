Mara Venier | Domenica In L' augurio di Barbara D' Urso sui social | In bocca al lupo

Mara Venier presenta la sua Domenica In. Sfida con il passato - Cristina Parodi - e il presente - Barbara D'Urso - . Video : Mara Venier torna ad essere la signora della Domenica. Dal 16 settembre, dopo quattro anni di assenza dalla Rai, la conduttrice veneta sarà infatti nuovamente al timone di Domenica In , per un'...

“Mi c*** sotto!”. Mara Venier - la confessione davanti a tutti. Ma insomma! : Mara Venier è una di quelle che senza dubbio si prende le proprie responsabilità. Chapeau. “Se Domenica In va male è colpa mia”, questo ha detto ai giornalisti parlando dell’avventura che sta per partire. Insomma, la Venier non è certo una che si nasconde, il suo senso del lavoro e della responsabilità è lodevole. Il contenitore di Raiuno partirà domenica 16 settembre, alle 14 su Rai1, rivoluzionato rispetto all’ultima annata guidata da ...

Domenica In - Mara Venier in conferenza stampa : “devo tutto alla Rai” : Si è svolta a Roma la conferenza stampa della nuova edizione di “Domenica In” con il ritorno di Mara Venier: ecco alcune dichiarazioni della “zia d’Italia” Oramai ci siamo. tutto pronto per la Domenica In 2018 targata Mara Venier. Questa mattina alle ore 12.00 presso la Sala A in Viale Mazzini a Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del contenitore Domenica di Rai1 con la ...

Mara Venier porta Flavio Insinna a Domenica In : Flavio Insinna a Domenica In di Mara Venier: il suo ruolo Mancano poche ore al ritorno di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Il 16 settembre, infatti, partirà la 43esima edizione dello storico contenitore del dì festivo di Rai1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi (ex Nomentano Dear) di Roma. Questa mattina, venerdì 14 settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione nella quale sono state snocciolate tutte le novità di ...

Nemiche amatissime - Barbara d'Urso scrive a Mara Venier prima della sfida domenicale : La conduttrice dedica un 'in bocca al lupo' alla collega in vista del prossimo weekend, quando entrambe saranno in onda con...

Mara Venier a Porta a Porta : “Emozionata per la mia decima Domenica In” : Porta a Porta, Mara Venier: dagli amori al ritorno a Domenica In Domenica 16 settembre Mara Venier torna alla guida di Domenica In con grandi ospiti come Romina Power e Gina Lollobrigida. Ospite a Porta a Porta e intervistata da Bruno Vespa, la Venier si è detta molto felice di tornare per la decima volta a condurre il programma Domenicale di Rai1. L’intervista ha toccato vari aspetti della vita sentimentale e professionale di Mara. A ...

Mara Venier trionfa su Barbara D’Urso. E fa pace con Cristiano Malgioglio : Domenica In non è ancora iniziata (la prima puntata andrà in onda il 16 settembre) e Mara Venier sembra aver già trionfato su Barbara D’Urso che le farà concorrenza con Domenica Live. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, sferrando l’ennesimo colpo a Barbarella, Mara ha finalmente fatto pace con Cristiano Malgioglio. La tensione tra i due si è trascinata per tutta l’estate ed è iniziata quando Malgioglio ha rifiutato di ...

Mara Venier pronta a riscattarsi con Domenica In. La FOTO : Domenica In: Mara Venier pronta per il ritorno su Rai1 L’attesa è quasi finita, Domenica 16 settembre Mara Venier tornerà al timone di Domenica In dopo quattro anni di assenza e il passaggio a Mediaset. L’ex giudice popolare di Tu si que vales tornerà sulla prima rete per vestire nuovamente i panni della signora della Domenica, sfidando Barbara d’Urso con Domenica Live. Dopo i numeri record registrati dalla conduttrice ...

