Manovra | più fondi per il «reddito» e le nuove pensioni

Manovra di Tria : Tav - Tap e taglio Irpef/ Più Padoan che M5s : frizioni con Di Maio per reddito cittadinanza : Manovra, Tria "Favorevole a taglio Irpef". Ultime notizie, il ministro "Ma tutto in maniera molto graduale". Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tria - "sarà nella Manovra" : ministro - "discussione più politica che tecnica" : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali

Manovra - allo studio il taglio dell'Irpef per i redditi più bassi : Un taglio dell' Irpef di un punto per i redditi più bassi da inserire nella prossima legge di bilancio. È questa una delle proposte a cui sta lavorando il gruppo degli esperti economici della Lega, di ...

Salvini e Di Maio abbassano i toni - lo spread scende e Tria ha più margini per la Manovra : ROMA Come d'incanto i proclami Lega e M5S contro l'Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più ...

Manovra - Salvini : “Applicheremo a economia modello Aquarius. Alcuni milioni di Italiani saranno più soddisfatti di quest’anno” : “Il modello Aquarius sarà traslato in materia economica rispettando quanto promesso agli Italiani e contando di rimanere al governo tutti e cinque gli anni”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini interpellato al termine di una conferenza stampa al Viminale. “Gli Italiani sanno – ha aggiunto – che non possiamo moltiplicare pani e pesci. Ma già da questa Manovra rispettando tutti i ...

Manovra - Salvini : 'Smantellamento Fornero - flat tax e via accise più vecchie' : 'Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura ...

Lo spread? Un Robin Hood alla rovescia - pagano l’aumento i ceti più deboli Il governo : Manovra rispetterà le regole : Il rialzo del differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi trasferisce ricchezza agli investitori esteri e agli italiani con maggiori risparmi che investono in titoli pubblici

Manovra - più partite Iva senza controlli fiscali. Parola del sottosegretario leghista Bitonci : Il sottosegretario leghista all'Economia, Masssimo Bitonci, ha anticipato che il governo aumenterà il numero delle partite Iva senza controlli fiscali.In un'intervista al Corriere della Sera, Bitonci ha ribadito che sull'Iva il governo bloccherà gli aumenti ("Ipotizziamo solo un riordino, una semplificazione, per ragioni di omogeneità e non per racimolare risorse") e sulla Flat Tax ha spiegato che si partirà con le ...