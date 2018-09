Manchester United | Mourinho attacca i media ' Bugie compulsive sul mio conto'

Probabili Formazioni Watford vs Manchester United - Premier League 15-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Hornets con l’11 titolare; Red Devils con la stessa formazione vista nella gara precedente.Il sabato di Premier League, valevole per la 5^giornata, si concluderà con la sfida di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Manchester United.Come arrivano Watford e Manchester United?Gli Hornets sono la sorpresa della stagione. Gli uomini di ...

Manchester United - Mourinho show" in conferenza : "In tv bugiardi compulsivi" : Ancora uno show, in conferenza stampa. Come avveniva ai tempi dell'Inter. Stavolta Mourinho se l'è presa con i "bugiardi compulsivi" delle tv, ovvero i commentatori televisivi e gli ex giocatori ...

Manchester United - buone notizie per Mourinho : Shaw sta bene dopo il pauroso infortunio in Nazionale : Luke Shaw sta bene e può tornare a giocare a seguito del duro impatto subito durante Inghilterra-Spagna di Nations League con Carvajal Luke Shaw può tornare in campo già domani nel match del Manchester United in casa del Watford. Ad annunciarlo è stato il tecnico Josè Mourinho alla vigilia della trasferta dei Red Devils in Premier League. Il difensore aveva rimediato, appena 6 giorni fa, una commozione cerebrale nel violento scontro di ...

Manchester United : Cantona si scaglia contro Mourinho : “Mou non è adatto per lo United. Pep Guardiola dovrebbe essere l’allenatore”. Senza tanti giri di parole, Eric Cantona, spiega quale sarebbe la strda per far uscire i ‘Red Devils’ dall’anonimato di queste ultime stagioni. In un’intervista al Daily Mail, l’ex bandiera dello Utd afferma che il tecnico catalano “è il figlio spirituale di Cruyff. La squadra ora non sta andando molto bene. ...

Zidane : 'Presto torno ad allenare'. Futuro diviso tra Manchester United - Juve e Francia : il punto : ... oggi è solida più che mai la posizione di Allegri, ma la capacità di gestire i grandi campioni al Real è un punto a favore di Zidane, mentre alla guida della Francia campione del mondo resterà ...

Manchester United - Zidane pronto a rilevare Mou c è già la lista dei rinforzi : Manchester - Zinedine Zidane è alla finestra e attende l'evolversi degli eventi in casa Manchester United. Secondo l'edizione domenicale del 'Sunday Mirror', il tecnico francese, chiusa l'avventura al ...

Manchester United : Zidane resta in pole per la panchina : Il Manchester United ha pubblicamente confermato la fiducia a José Mourinho nonostante gli scarsi risultati di inizio stagione e la ‘guerra’ tra il tecnico e il manager Ed Woodward, ma nonostante questo il ‘Mirror’ insiste sull’opzione Zinedine Zidane. Nella sua edizione domenicale, il tabloid britannico scrive infatti che Zizou si è detto disponibile nel caso arrivasse la chiamata dall’Old Trafford. Di ...

Matheson - esordio-record nel Rochdale a 15 anni : Liverpool e Manchester United già lo seguono : Un sorriso che dice tutto: sguardo un po' spaesato - perché in fondo non si è ancora reso conto di cosa sia successo - capelli lunghi e applausi ai tifosi. Luke Matheson indossa il numero 41, di ...

Bejger - il misterioso United : mai annunciato dal Manchester - può giocare in Premier : Mai annunciato dalla società con un comunicato ufficiale eppure prossimo all'esordio in uno dei campionati più prestigiosi del mondo: niente male per Bejger, il misterioso 16enne. #ManchesterUnited " ...

Lukasz Bejger - l'acquisto "fantasma" del Manchester United : Il suo nome compare nella lista degli under 21 eleggibili per la Premier League, ma non è mai stato annunciato con un comunicato ufficiale

Berbatov non si compra! Il retroscena sul rifiuto al Manchester City : “fanculo i loro soldi - ecco perchè scelsi lo United” : Dimitar Berbatov ha svelato un curioso retroscena in merito al suo mancato passaggio al Manchester City: l’attaccante bulgaro ha rispedito al mittente l’offerta alquanto duramente Dimitar Berbatov è sempre stato un personaggio un po’ sopra le righe. Il gigante bulgaro ha sempre avuto una testa matta: quanto matta? Quanto il suo talento. Berbatov ha sempre avuto una spiccata personalità, la stessa che gli permetteva di ...

Manchester United - ovazione per Mourinho : lui regala la giacca a un tifoso : Tre punti per allontanare la crisi e per tornare finalmente a sorridere: United vincente sul campo del Burnley, uno 0-2 nel segno di Romelu Lukaku. Una vittoria per ridare ossigeno alla classifica dei ...

Premier - favola Watford : Tottenham rimontato e primo posto - risorge il Manchester United : Gli Hornets vincono 2-1 e raggiungono Chelsea e Liverpool in vetta. I Red Devils passano 2-0 a Burnley. Vince l'Arsenal