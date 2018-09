Mamma muore prima di andare a prendere il figlio a scuola | un' altra stroncata davanti

Mamma incinta e con tre figli muore in un frontale mentre era al telefono col marito : «Il suo urlo mi perseguita» : «L'urlo che ho sentito dalla sua bocca prima che entrasse in contatto mi sta perseguitando». Così Zach Kincaid racconta la morte della moglie Krystina Kincaid vissuta...

“Il suo urlo mi perseguita”. Incinta di 8 mesi - Mamma di tre figli muore in un incidente stradale mentre è al telefono con il marito : il racconto choc : È morta mentre andava a lavoro. Incinta, di otto mesi, la donna ha perso la sua vita mentre era alla guida. Uno scontro frontale che non le ha dato scampo. mentre era al telefono con il marito. Ed è lui, adesso, a raccontare quelle ore drammatiche: “Era la mamma migliore al mondo, quando si trattava dei suoi figli non le interessava nulla”. E mentre tornava dal posto di lavoro per Krystina non c’è stato nulla da fare. Zaich, ...

Marotta - Daniela muore nel sonno a 37 anni - scoperta dalla Mamma : Suona la sveglia e suona ancora, ma perché Daniela non la blocca? 'Coraggio, è ora di svegliarsi', avrà detto sua madre per scuoterla dal sonno. Non era sonno, però. Il corpo di Daniela Leporoni, 37 ...

“Mamma - no!”. Tragedia in autostrada - muore davanti ai figli. Cosa è successo : Un piccolo incidente alle porte di Milano a poco più di un chilometro dal casello per uscire dalla A8. Nulla di particolarmente grave. Così, una giovane mamma di 38 anni, è scesa dalla macchina per mettere in sicurezza i figli di 5 e 8 anni ma pochi secondi dopo la Tragedia. Un’auto che avanzava nel suo stesso senso di marcia l’ha travolta uccidendola sul colpo. I figli, come gli altri automobilisti rimasti coinvolti nello schianto – una ...

“Non ti lascio!”. Muore nel rogo insieme alla Mamma. I vigili li trovano così : Erano da poco passate le 2.30 quando, per cause ancora da accertate, un incendio si è sviluppato all’interno della loro abitazione: una villetta a due piani a Conselve in provincia di Padova. Una fiammata improvvisa che non ha dato scampo ad un uomo di 42 anni e all’anziana madre. Lui, Angelo Volpi, era disabile, ma ha tentato in tutti i modi di salvare la donna, Rosa Lamberti, di 86 anni. Un’impresa inutile, i soccorritori hanno trovato i ...

Rosanna muore improvvisamente nel sonno : aveva appena scoperto che sarebbe diventata Mamma : La 22enne scozzese aveva appena scoperto che portava un bimbo in grembo. Non sapeva ancora il sesso del nascituro: lo dirà l'autopsia, disposta per capire le cause del decesso. "Tutto quello che voleva era essere una mamma" dice ora sua madre Jacqueline.Continua a leggere

«Volevo un cesareo - ma mi hanno mandata a casa» - bimba muore nella pancia della Mamma : Secondo lei, la politica secondo la quale l'ospedale limita il più possibile questo tipo di interventi potrebbe essere alla base della tremenda tragedia che ha subito.

“Non ha niente”. Dimessa dall’ospedale - muore poche ore dopo. La rabbia della Mamma : “Poteva salvarsi” : Si torna a parlare di meningite. In Toscana, negli ultimi giorni, si sono registrati ben quattro casi da tenere sotto controllo. Intanto, però, dall’Inghilterra arriva l’ennesimo caso di malasanità. Una bambina di quattro anni è morta di meningite e per avvelenamento del sangue nell’ottobre 2015. La piccola si chiamava Gracie Foster ed era di Chesterfield, nel Derbyshire. Per lei era previsto un ricovero in vista di ...

Strade killer - la Mamma di Elena : 'Gente muore - Comune è fermo' : Domenica sera un'altra vittima della strada, dei dossi provocati dalle radici, del manto sconnesso. Sulla Colombo, un ventinovenne ha perso il controllo dello scooter. Ieri è uscito dal coma. La ...

Dramma durante la gita con la Mamma : bimbo di 10 mesi muore soffocato da un pezzo di mela : Il piccolo Benjamin Philip Masters, un bimbo inglese di appena dieci mesi, ha smesso di respirare a causa di un pezzetto di mela mentre si trovava in un parco insieme alla sua mamma e al fratello. Nonostante gli sforzi dei medici è morto 6 giorni dopo. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi.Continua a leggere

Tragedia in vacanza. Mamma 46enne muore in un terribile incidente. La dinamica : A volte la vita è davvero beffarda. Lo sa bene il nord-est italiano che nelle ultime ore si è ritrovato a dover salutare, per cause diverse ma simili, due giovani vite. Un incidente in bici, infatti, nella giornata di martedì ha strappato troppo presto ai suoi cari, amici e colleghi, un maresciallo dei carabinieri: Luca Di Lazzaro, 45 anni, che amava andare in bici e godersi la natura. Maresciallo e vicecomandante della stazione dei carabinieri ...

Bimba muta dimenticata dalla Mamma in auto - muore sotto il sole : “Non poteva chiedere aiuto” : La tragedia è avvenuta a Suffolk County, nello Stato di New York, dove negli ultimi giorni le temperature esterne hanno toccato i 38°. La piccola, di 11 anni, sarebbe stata impossibilità a chiedere aiuto visto il suo handicap.Continua a leggere

Trieste - cade dalla bici e viene travolta da un’auto : Lara - Mamma di due bimbe - muore a 46 anni : Lara Lupinc, mamma 46enne di due bambine di 10 e 8 anni, è morta dopo essere rimasta vittima di un terribile incidente: urtata da un'auto mentre era a bordo della sua bici, è caduta a terra ed è stata travolta da una seconda vettura. È successo tra Visinada e Nova, in Croazia, dove era in vacanza con la famiglia.Continua a leggere