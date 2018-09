Malattia di Dupuytren | a Boston il punto sulla terapia con collagenasi

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si torna a parlare didie del trattamento non chirurgico condi Clostridium histolyticum. Il tema è stato scelto come momento di dibattito e confronto tra specialisti di tutti i Paesi, in occasione del 73° Congresso della American Society for Surgery of the Hand (ASSH). A proporlo, la Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) ospite d’onore internazionale di questa edizione. In dettaglio, il 15 settembre una tavola rotonda vedrà i maggiori esperti di questadiscutere degli straordinari risultati clinici ottenuti in questi anni grazie all’utilizzo della. Si tratta di Marie Badalamente e Lawrence Hurst, inventori della, di Giorgio Pajardi e Chiara Parolo, rispettivamente Direttore e chirurga della mano del reparto di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Università degli Studi, Gruppo ...