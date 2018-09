Madrid | in forte denaro DIA

Zoff : 'Juve più forte del Real Madrid. Hamsik regista sì. E sull'Inter...' : Dino Zoff, storico portiere di Juve e nazionale, campione del mondo a Spagna '82, ha parlato ai microfoni di Rmc Sport: 'Non credo che l'attuale squadra di Allegri sia meno qualitativa del Real Madrid, anzi credo sia più forte sulla carta. Ma ciò non significa che vincerà. Dybala può giocare come Isco e aiutare ...