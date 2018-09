M5S | mettere in sicurezza tracciato esistente tra Roma e Latina

M5S e Lega contro il presidente della Consob : "Nava si deve dimettere" : "Il presidente della Consob , Mario Nava, si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l'attuale presidente della Consob 'rimane soggetto agli stessi doveri e diritti' dei funzionari della Commissione in attività di servizio. Ciò conferma i dubbi espressi dal M5S e dalla Lega . Nava, è incompatibile con la presidenza ...

Alcuni giornali sti di lungo corso di sinistra sembrano mirare a far rompere l'alleanza tra Lega e M5s per portare i pentastellati a convergere con il Pd.

"Venite a contestarci quando metteremo un trombato della politica come amministratore da qualche parte". Si difende così il deputato del M5s Stefano Buffagni, ospite a Omnibus, su La7, in merito alle nomine in ruoli apicali negli organi dello Stato fatte dal Governo.