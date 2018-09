Lutto in casa A S Roma – Morta Maria Nanni | moglie di Franco Sensi | è stata la ‘first

Lutto in casa Roma : è morta Maria Sensi : Lutto nel mondo della Roma. È morta Maria Sensi, moglie dello storico presidente Franco, che portò il terzo scudetto nella capitale. A dare l'annuncio è stata la figlia Rosella, tramite un post su Facebook: "Sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma!"Maria Sensi era da tempo ricoverata al Policlinico Gemelli, ma la situazione era peggiorata in questi ...

Lutto in casa Roma : è morta Maria Sensi - moglie dell'ex presidente Franco : Lutto in casa Roma. Nella giornata di oggi è venuta a mancare Maria Sensi, moglie dell'ex presidente giallorosso Franco. La figlia Rosella, tramite Facebook, ha comunicato la notizia con un messaggio: ...

Laura Chiatti affranta - grave Lutto in casa dell’attrice : il messaggio commuove i fan : lutto per Laura Chiatti: il messaggio dell’attrice e le parole d’affetto dei fan Questo non è sicuramente un buon giorno per Laura Chiatti che, oggi, è costretta a fare i conti con un grave lutto nella sua famiglia. L’attrice e moglie di Marco Bocci, infatti, ha fatto sapere ai propri follower di aver perso la […] L'articolo Laura Chiatti affranta, grave lutto in casa dell’attrice: il messaggio commuove i fan ...

Ciclismo - Lutto in casa Nibali : lo Squalo piange la scomparsa di nonno Vincenzo : Una notizia davvero dolorosa quella che ha raggiunto oggi Vincenzo Nibali, venuto a sapere della scomparsa del caro nonno Giornata triste per Vincenzo Nibali e per tutta la sua famiglia, oggi infatti è venuto a mancare nonno Vincenzo, figura importantissima nella vita del corridore siciliano. Una notizia dolorosa per lo Squalo e per il fratello Antonio, riuscito poche settimane fa a centrare la prima vittoria tra i pro’ al Giro ...