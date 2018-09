L’Uragano Florence tocca terra | 100mila case al buio

Usa - L’Uragano Florence è arrivato : prime raffiche nella Carolina del Nord - 1200 voli cancellati e centrali nucleari chiuse [FOTO] : Il temutissimo uragano Florence, atteso da giorni negli Stati Uniti con uno stato di allerta e agitazione per i potenziali danni che è in grado di causare, è adesso realtà. La costa della Carolina del Nord ha cominciato ad essere sferzata dalle prime raffiche di vento e pioggia di Florence. L’uragano è al momento di forza 2 (su 5) ma viene considerato ancora molto pericoloso ...

USA - “Oggi la minaccia diventa realtà” : L’Uragano Florence inizia a rallentare la sua corsa [AGGIORNAMENTI] : l’uragano Florence si trova ora 230 km/h a sud-est di Wilmington, Carolina del Nord, e la sua velocità di movimento si è ridotta a 17 km/h, cattivo segno in vista delle precipitazioni catastrofiche attese dalla tempesta. Sulle Outer Banks della Carolina del Nord, l’acqua dell’oceano ha già allagato le strade e alcune persone hanno scattato foto dell’oceano in burrasca, ricoperto di schiuma bianca. I residenti dalla Virginia alla Georgia, ...

USA : le intense piogge e i potenti venti di Florence raggiungono la Carolina del Nord - L’Uragano è sempre più vicino alla costa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Dal super tifone Mangkhut alL’Uragano Florence : 6 cicloni tra Atlantico e Pacifico : Tra Atlantico e Pacifico sono 6 gli uragani che stanno imperversando in queste ore. Tre cicloni sono presenti nel Nord Atlantico, mentre nel Pacifico tropicale è presente il super tifone Mangkhut che fa registrare venti a 265 km/h. Florence, declassato a 2ª categoria, si sta muovendo in direzione delle coste di Carolina del Nord e del Sud, con venti a 177 km/h: nelle aree a rischio è stato diramato l’ordine di evacuazione (nelle zone ...

Allerta Meteo USA - L’Uragano Florence cambia rotta : 10 milioni di persone a rischio - venti di 175 km/h e onde alte 25 metri [LIVE] : 1/25 ...

Le foto dei preparativi per L’Uragano Florence : Le evacuazioni di massa coinvolgeranno 1,7 milioni di persone, mentre altre si attrezzano con i sacchi di sabbia, nella costa sud-est degli Stati Uniti The post Le foto dei preparativi per l’uragano Florence appeared first on Il Post.

L’Uragano Florence minaccia la East Coast : perde potenza ma si temono i suoi effetti - 6 centrali nucleari sulla traiettoria : L’Uragano Florence, che minaccia la East Coast statunitense, ha perso potenza, ed è ora classificato di 2ª categoria, secondo quanto reso noto dal National Hurricane Center: “L’Uragano Florence è sceso a categoria 2 nella scala di Saffir-Simpson“, con venti a 175 km/h. Sono comunque attese forti piogge e inondazioni, e il livello delle acque potrebbe raggiungere fino a quattro metri di altezza in alcune aree. Ci sono sei ...

Usa - Trump : “L’Uragano Florence può colpire anche la Georgia” : “L’uragano Florence potrebbe virare un po’ a sud e colpire una parte del Grande Stato della Georgia. Siate pronti, preparatevi!”. Donald Trump, con un tweet, annuncia che Florence potrebbe investire anche la Georgia. L’uragano, che dovrebbe arrivare sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti tra domani e venerdì, rappresenta un pericolo soprattutto per South Carolina, North Carolina e Virginia. L'articolo Usa, ...

Allerta Meteo USA - arriva Florence : siamo pronti per L’Uragano! : Che ne dite? Servirà a tenere giù il tetto nonostante la forza che sprigioneranno i venti dell’uragano Florence? Può sembrare uno scherzo, ma lo è solo fino ad un certo punto. Sembrerebbe che la chiave di questo stratagemma siano il posizionamento delle fasce vicino agli angoli e ai bordi e la capacità degli ancoraggi a vite. Chissà se resisterebbe ai venti di Florence, attualmente uragano di categoria 4, che minaccia pesantemente la East Coast ...

Usa : massima allerta per L’Uragano Florence - ma Trump sposta 10 miliardi dalla protezioni civileai centri migranti : massima allerta negli Stati Uniti per l’uragano Florence, ma in America sta sta facendo discutere la notizia che l’amministrazione Trump ha spostato 10 milioni dal budget della Fema, la protezione civile Usa, ai programmi dell’Ice per la detenzione dei migranti senza documenti. Lo spostamento dei fonti è registrata in uno dei documenti del budget per l’anno in corso del dipartimento per la Sicurezza Interna ed è stata ...

USA : dalle centrali nucleari alle evacuazioni - ecco come la East Coast si sta preparando all’arrivo delL’Uragano Florence [FOTO e VIDEO] : 1/38 ...

Allerta Meteo USA - L’Uragano Florence è sempre più vicino : impatto “catastrofico” sull’east coast tra Giovedì sera e Venerdì mattina - gli ultimi aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

L’Uragano Florence si rafforzerà ancora : Il suo arrivo lungo la costa sud-est degli Stati Uniti è previsto per venerdì prossimo: porterà piogge copiose e venti molto forti The post L’uragano Florence si rafforzerà ancora appeared first on Il Post.

Usa - arriva L’Uragano Florence : il più potente in 20 anni/ Ultime notizie - onde da 6m - temperature fino a -63° : Stati Uniti, uragano Florence in arrivo nel sud est. Ultime notizie, un milione di persone a rischio evacuazione, gli stati interessati, South e North Carolina, nonché la Virginia(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:36:00 GMT)