L’uragano Florence sferza la North Carolina | “un’alluvione che capita ogni 1000 anni”

: Uragano #Florence porterà su #Carolinas un record di un metro e 20 cm pioggia, con alluvioni e disastri. Il cambio… - riotta : Uragano #Florence porterà su #Carolinas un record di un metro e 20 cm pioggia, con alluvioni e disastri. Il cambio… - Adnkronos : L'uragano #Florence visto dallo spazio, immagini impressionanti /VIDEO - disinformatico : L'uragano Florence visto dallo spazio poche ore fa. Non è fantascienza catastrofica, è la realtà. Sarà meglio accet… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) L‘uraganoha toccato terra in. Come rileva il National Hurricane Center, l’uragano è approdato sulla costa sudorientale degli Stati Uniti poco dopo le 7 del mattino locali. Nelle aree di Morehead City e di New Bern sono stati segnalati tetti scoperchiati dal vento che, all’aeroporto internazionale di Wilmington, ha raggiunto le 105 miglia orarie, quasi 170 km/h. A New Bern, in particolare, ci sarebbero circa 150 persone bloccate nelle proprie abitazioni in attesa di soccorso. La cittadina ha già registrato un innalzamento del mare di tre metri e 18 cm di pioggia. Altri 200 abitanti sono già stati portati al sicuro. Si prospettano due giorni da incubo. L’uraganosarà “una minaccia significativa per le prossime 24-36 ore.” Lo ha reso noto la Fema, l’equivalente statunitense del nostro dipartimento per la Protezione ...