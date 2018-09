L’uragano Florence arriva sulla costa USA | la sua potenza declassata | ma fa sempre paura

Le foto dei preparativi per L’uragano Florence : Le evacuazioni di massa coinvolgeranno 1,7 milioni di persone, mentre altre si attrezzano con i sacchi di sabbia, nella costa sud-est degli Stati Uniti The post Le foto dei preparativi per l’uragano Florence appeared first on Il Post.

Usa : massima allerta per L’uragano Florence - ma Trump sposta 10 miliardi dalla protezioni civileai centri migranti : massima allerta negli Stati Uniti per l’uragano Florence, ma in America sta sta facendo discutere la notizia che l’amministrazione Trump ha spostato 10 milioni dal budget della Fema, la protezione civile Usa, ai programmi dell’Ice per la detenzione dei migranti senza documenti. Lo spostamento dei fonti è registrata in uno dei documenti del budget per l’anno in corso del dipartimento per la Sicurezza Interna ed è stata ...