L’Uomo del Giorno | Dejan Savićević | considerato il miglior giocatore montenegrino di

L’Uomo del Giorno : Darko Lazovic - punto di riferimento del Genoa : Darko Lazovic è nato a Cacak il 15 settembre 1990 e gioca nel Genoa . Inizia la sua carriera calcistica nel FK Borac Cacak. Pochi anni dopo viene subito notato da alcuni osservatori della Stella Rossa che lo portano a Belgrado. In sei anni di permanenza alla Stella Rossa vince due volte la Coppa di Serbia nel 2010 e nel 2012 e il campionato nel 2014. Nella stagione 2014-2015 realizza dieci reti in trenta partite fra campionato e coppa ...

L’Uomo del Giorno : Francesco Antonioli - vinti tanti trofei ma nessuna presenza in nazionale : Francesco Antonioli nato a Monzia il 14 settembre del 1969, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, preparatore dei portieri del Cesena. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre scudetti (1991-1992, 1992-1993, 2000-2001), due Supercoppe di Lega (1992, 2001) e una Coppa Intertoto (1998); ha inoltre fatto parte, senza scendere in campo, della rosa del Milan vincitore di due Coppe dei Campioni, una ...

È Imran Amed, il fondatore della rivista "Business of Fashion", considerata la più autorevole e influente del settore