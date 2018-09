L’Uomo del Giorno | Darko Lazović | punto di riferimento del Genoa

calcioweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018)è nato a Čačak il 15 settembre 1990 e gioca nel. Inizia la sua carriera calcistica nel FK Borac Čačak. Pochi anni dopo viene subito notato da alcuni osservatori della Stella Rossa che lo portano a Belgrado. In sei anni di permanenza alla Stella Rossa vince due volte la Coppa di Serbia nel 2010 e nel 2012 e il campionato nel 2014. Nella stagione 2014-2015 realizza dieci reti in trenta partite fra campionato e coppa nazionale. Nel gennaio 2015 firma per il, con il trasferimento che diventa ufficiale dopo la scadenza del suo contratto con i serbi, avvenuta il 30 giugno 2015. Esordisce in Serie A il 23 agosto 2015 in occasione della sconfitta esterna per 1-0 alla prima giornata contro il Palermo. Il 15 dicembre 2016 segna il primo gol in Serie A in maglia rossoblù, nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina (recupero del turno della terza giornata che era ...