Lunga vita a Fallout 76 | per Bethesda il gioco non terminerà mai

Il tennis alLunga la vita #lodicelascienza : Volete vivere più a lungo? Allora praticate il tennis. A svelarlo una ricerca scientifica che ha dimostrato come questo sport allunghi la vita. Da tempo ormai sappiamo che l’attività fisica migliora il nostro benessere e ci aiuta a stare meglio, ma sino ad oggi non era chiara la differenza fra le varie discipline sportive. Quella che aggiunge più anni alla nostra esistenza è, per gli scienziati, proprio il tennis. Lo studio, pubblicato ...

Giocare a tennis alLunga la vita di quasi 10 anni (il doppio rispetto al calcio) : Buone notizie per gli amanti del tennis: secondo un recente studio epidemiologico, praticare questo sport allungherebbe la vita di circa 10 anni (il doppio rispetto al calcio). La ricerca è stata condotta in Danimarca per 25 anni, dal 1991 al 2017: gli studiosi hanno monitorato la salute di 8600 cittadini di Copenaghen, arrivando a concludere che i benefici del tennis sono molteplici. Praticata a lungo, infatti, questa attività ...

Il tennis ci alLunga la vita - molto più di calcio e palestra : Può una racchetta aiutarci a vivere più sani e più a lungo? A quanto pare sì. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatori del Saint Luke’s Mid America Heart Institute di Kansas City, e pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings, che oltre a rilevare ancora una volta quanto lo sport possa aiutarci a stare in salute ha individuato nel tennis la pratica in assoluto più efficace per incrementare l’aspettativa di vita. Per determinarlo sono ...

Il tennis - lo sport migliore per alLungare la vita : Fattore A: Pressione arteriosaFattore B: Body Mass Index Fattore C: ColesteroloFattore D: Dieta Equilibrata Fattore E: Esercizio FiscoFattore F: FumoFattore G: GlicemiaSe l’obiettivo è quello di vivere più a lungo, allora lo sport più indicato è il tennis: rispetto ad altre attività, è quello che «aggiunge» più anni. Ormai tutti sanno che il movimento migliora la salute, ma alcuni sport potrebbero essere migliori di altri. Uno studio del 2017 ...

Inizia la scuola : per gli studenti sarà un anno pieno di ponti e festività proLungate : L'anno scolastico è già Iniziato in alcune regioni italiane e gli studenti già pensano alle vacanze che avranno nei prossimi mesi. Si preannuncia un anno con la possibilità di molti ponti, a partire da quello del primo novembre. In alcune regioni, inoltre, chiusure prolungate delle scuole da Pasqua fino al 25 aprile, con un ponte che può raggiungere le due settimane.Continua a leggere

Il tennis è lo sport che alLunga di più la vita? Ecco cosa dice la scienza : (Foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images) Pubblicato online lo scorso martedì 4 settembre, lo studio epidemiologico sulla relazione tra sport e longevità condotto su 8.600 persone tra il 1991 e il 2017 a Copenhagen, in Danimarca, parrebbe avere un risultato sorprendente: non solo lo sport allunga la vita, ma ci sono attività sportive che in generale sono molto più incisive di altre. E i ricercatori, quantitativamente, hanno anche stabilito una ...

POLITICA & INCHIESTE/ I due forni che alLungano la vita di Salvini : Di Maio dice di avere convinto Salvini a non fare una battaglia contro i giudici. In realtà così finisce per assecondare la strategia di logoramento di Salvini. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:00:00 GMT)RETROSCENA/ Patto con Berlusconi e governo dell'Ue, le offerte sul tavolo di Salvini, di A. FannaDIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi, di A. Fanna

SALVINI ALLunga LA VITA AL GOVERNO : "NON PASSO ALL'INCASSO"/ Ultime notizie - "nessun golpe giudiziario" : SALVINI indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Cronenberg - Lunga vita a verità e arte : VENEZIA, 6 SET - David Cronenberg ha il dono di saper raccontare la bellezza e il valore dei 'mostri', intesi come creature diverse e osteggiate. E nel ricevere il Leone d'oro alla carriera in Sala ...

Nuova vita per l'ex assistente di Capriotti : "Dopo EsseLunga mi occupo dei ragazzi disagiati" : La segretaria ereditiera adesso pensa ai poveri. Germana Chiodi, la storica assistente, braccio destro di una vita, del fondatore di Esselunga, ha deciso di utilizzare la sua esperienza accumulata ...

"Ogni vita è Lunga 54 mila anni" : Come scoprire la propria genealogia. Il test del Dna di una scrittrice svedese luigi grassia Quindici anni fa il Genoma umano fu sequenziato, ora si stanno creando le prime mappe 3D. Sotto Karin Bojs ...

La dieta mediterranea alLunga la vita degli over 65 : La dieta mediterranea come segreto di lunga vita, perché 'scudo' di difesa anche per gli over 65 : il modello alimentare più famoso al mondo riduce del 25% il rischio di mortalità nelle fasce più anziane della popolazione . A ribadirlo una ricerca del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell' Irccs Neuromed di Pozzilli , in ...

Salvini - governo ha Lunga vita : ANSA, - BERLINO, 04 SET - Il governo giallo-verde durerà più di un anno? "Sì", secondo Matteo Salvini. "Penso che questo governo avrà lunga vita se rispetterà i suoi doveri nei confronti degli ...

Salvini - governo ha Lunga vita : ANSA, - BERLINO, 04 SET - Il governo giallo-verde durerà più di un anno? "Sì", secondo Matteo Salvini. "Penso che questo governo avrà lunga vita se rispetterà i suoi doveri nei confronti degli ...