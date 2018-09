Lucarelli sbotta contro la Pausini | Fai veramente pietà | pessima

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il concerto di Lauraa Milano è stato un gran successo. Il pubblico è andato in visibilio con la sua performance. Ma all'indomani della performance artistica, sul web si sono scatenate un mare di polemiche. Il motivo? La parolaccia che la cantante ha pronunciato mentre si esibiva. Quel "troia" ha fatto infuriare e ora nel caos interviene anche Selvaggia."Ieri sera, durante il suo concerto milanese, Lauraha detto'troia' sul palco, rivolgendosi ad un"ex amica. Immagino che i 'troia' a caso sulla sua bacheca fb non mancheranno quotidianamente e che non le piacciano. Immagino che desideri un mondo in cui non daranno a sua figlia della troia perché si mette un rossetto rosso o esprime un qualunque pensiero. Immagino che quando rimproverava Bernardini, il conduttore di tv talk, che qualche mese fa aveva parlato (innocentemente) di suoi 'ammiccamenti sul palco' ...