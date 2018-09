Lorenzo Riccardi nuovo tronista Uomini e donne | il grande ritorno del cobra dopo il no

Lorenzo Riccardi critica Luigi sul trono : “Sono allibito” : Uomini e Donne: è già scontro tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni Nonostante la nuova edizione del trono Classico di Uomini e Donne sia iniziata ufficialmente solo ieri pomeriggio, pare che il clima tra i due tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni sia già tesissimo. Cosa è successo? Ricapitolando, i due, nella scorsa edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, sono stati rivali per cercare di far ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Lorenzo Riccardi? Presi in giro entrambi da Sara Affi Fella" : Luigi Mastroianni, neo tronista di Uomini e Donne, ha deciso di rimettersi in gioco, dopo la delusione ricevuta da Sara Affi Fella, per trovare la ragazza della sua vita. Il deejay siciliano, però, ha escluso categoricamente una certa rivalità con il collega di seduta, Lorenzo Riccardi, convinto che i dissapori del passato siano ormai acqua passata: Molti pensavano che potessi prendere male la sua presenza. E invece non è così. Anzi, credo che ...

Gossip Uomini e Donne : ecco chi sono i due nuovi tronisti - Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : Dopo aver conosciuto le due nuove troniste di Uomini e Donne stagione 2018/2019, andiamo a fare conoscenza dei due nuovi tronisti che, a dir la verità, il pubblico del people show di Maria De Filippi dovrebbe ricordare perfettamente, visto che sono stati protagonisti alcuni mesi fa. Si tratta dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Lorenzo Riccardi. Luigi Mastroianni pronto ...

Incredibile….Lorenzo Riccardi durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ha mostrato il suo nuovo tatuaggio. Ecco cosa… : Che Lorenzo Riccardi fosse un tipo particolare lo sapevamo già, ma con la sua nuova botta di testa ha sorpreso pure me. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Isa e Chia, il ragazzo sarebbe entrato in studio durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ed avrebbe mostrato il suo nuovo tatuaggio. Quale? Lorenzo si è tatuato il trono di U&D sul braccio! Nemmeno il tempo di mettersi a sedere sulla poltrona più famosa ...

