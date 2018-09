Lorenzo Riccardi critica Luigi sul trono | “Sono allibito”

lanostratv

(Di venerdì 14 settembre 2018) Uomini e Donne: è già scontro traMastroianni Nonostante la nuova edizione delClassico di Uomini e Donne sia iniziata ufficialmente solo ieri pomeriggio, pare che il clima tra i due tronistiMastroianni sia già tesissimo. Cosa è successo? Ricapitolando, i due, nella scorsa edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, sono stati rivali per cercare di far breccia nel cuore della ex tronista Sara Affi Fella. E a spuntarla è stato proprio. Tuttavia quest’ultimo non ha avuto grandissima fortuna con Sara al di fuori del programma. Il motivo? I due, dopo poche settimane di frequentazione, hanno capito immediatamente di non essere fatti l’uno per l’altra. Adesso però l’uomo si è subito consolato, diventando nuovo tronista di Uomini e Donne. Al suo fianco ha, il ...