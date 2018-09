Lorenzo nuovo tronista | il Riccardi manda in delirio il pubblico

Lorenzo RICCARDI NUOVO TRONISTA/ Uomini e donne : "Mi sono tatuato il trono! Quando mi ricapita?" : LORENZO RICCARDI, dopo aver corteggiato Ludovica Valli e Sara Affi Fella, torna Uomini e donne come TRONISTA. E' pronto a trovare l'amore e vorrebbe una donna come sua madre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Lorenzo Riccardi nuovo tronista : il commento di Nicolò Federico Ferrari : Nicolò Ferrari e il messaggio di in bocca al lupo per Lorenzo Riccardi Oggi, poco prima che andasse in onda la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ha postato un Instagram stories sul suo profilo social. La foto scelta dall’ex corteggiatore risale ad un camerino insieme a Lorenzo Riccardi, scattata […] L'articolo Lorenzo Riccardi nuovo tronista: il commento di Nicolò Federico Ferrari proviene da Gossip e ...

MESSINA : SI INSEDIA IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI - IL COLONNELLO Lorenzo SABATINO. : Si è INSEDIAto oggi il NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE dei CARABINIERI di MESSINA, il COLONNELLO LORENZO Sabatino , 48 anni, originario di Roma. Proveniente dalla Capitale, dove rivestiva l'incarico di ...

Incredibile….Lorenzo Riccardi durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ha mostrato il suo nuovo tatuaggio. Ecco cosa… : Che Lorenzo Riccardi fosse un tipo particolare lo sapevamo già, ma con la sua nuova botta di testa ha sorpreso pure me. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Isa e Chia, il ragazzo sarebbe entrato in studio durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ed avrebbe mostrato il suo nuovo tatuaggio. Quale? Lorenzo si è tatuato il trono di U&D sul braccio! Nemmeno il tempo di mettersi a sedere sulla poltrona più famosa ...

Zafferana : Etna in Scena ospita una tappa del nuovo tour di Lorenzo Fragola : Lorenzo Fragola arriva nella “sua” Sicilia e il 5 agosto sarà a Zafferana Etnea. All’Anfiteatro Falcone e Borsellino farà tappa

Nel primo trailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...