Longines corteggia i viaggiatori con il Conquest V H P GMT Flash Setting

gqitalia

(Di venerdì 14 settembre 2018) Un orologio tradizionale capace di performance ultra moderne:presentaV.H.P. GMT, modello pensato per i grandi, perché capace di passare facilmente da un fuso orario all’altro, manualmente come da tradizione orologiera oppure grazie a un sistema intelligente di regolazione dell’orologio mediante la luce trasmessa da uno smartphone, chiamato “”. Una tecnologia che richiede uno smartphone e l’app dedicata, ma nessuna connessione esterna come Wi-Fi o Bluetooth, e offre un nuovo modo di regolare l’ora. Le informazioni registrate nell’app sono infatti trasmesse all’orologio mediante le sequenze luminose emesse daldel telefono, attraverso una minuscola finestrella del quadrante che si cela nel “12”. La funzione swap permette inoltre di passare dalla visualizzazione dell’ora di casa a quella del fuso orario in vigore mediante ...