I soldi non daranno la felicità,ma possono far sentire meglio. Le persone che vivono nelle aree più ricche dell'Inghilterra hanno davanti 19diin più in buona salute rispetto a quelli nelle aree più povere. E' quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Salute inglese.media delle donne: 83,2e 79,6 gli uomini, ma c'è "disuguaglianza" tra le zone della Gran Bretagna: in quelle più disagiate si muore di più di infarto e cancro, a causa di fumo e obesità. I ricchi mangiano meglio e fanno sport.(Di venerdì 14 settembre 2018)