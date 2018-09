Lo ricordavamo così | ma com’è oggi? La nuova vita di Renzo Bossi 

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) Umberto Bossi aveva visto inil suo erede alla guida del Carroccio e per questo candidò il figlio a soli 22 anni al Consiglio regionale della Lombardia.fu eletto nel collegio di Brescia e diventò ben presto celebre come “il Trota“, ovvero un erede alquanto impacciato nelle nuove vesti di politico (forse a lui non troppo adatte). Il giovane è stato travolto dallo scandalo che ha segnato la conclusione della leadership del padre all’interno della Lega e di lui si sono perse le tracce. Qualche anno fa, uscendo dal tribunale di Milano, il figlio del fondatore del Carroccio aveva rimarcato di apprezzare la sua attuale attività di imprenditore agricolo. Il secondogenito di Umberto Bossi, dimesso dopo lo scandalo sull’utilizzo dei rimborsi elettorali da parte della Lega Nord, ha abbondato la politica di primo piano per dedicarsi alla terra. Il secondogenito di Umberto Bossi ...