LIVE Tiro a volo | Mondiali 2018 in DIRETTA | Riccardo Filippelli per provare a rianimare

LIVE Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Riccardo Filippelli alla ricerca di medaglia e carta olimpica nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud oggi è in palio l’ultimo titolo della rassegna, quello dello skeet senior maschile, che assegna anche le ultime quattro carte olimpiche dellala manifestazione. Trai sei finalisti c’è un italiano. Sarà una giornata molto importante per l’Italia: Riccardo Filippelli ha concluso al terzo posto le eliminatorie e punta ad ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : OLIVEr Geis leader provvisorio nella pistola 25 m maschile. Indietro gli azzurri : A Changwon (Corea del Sud) in occasione dei Mondiali di Tiro a segno, si è conclusa la prima delle due giornate di qualificazioni della pistola 25 m maschile, ultima specialità ad assegnare le carte olimpiche per Tokyo 2020. Attualmente al comando della classifica provvisoria troviamo il tedesco Oliver Geis con 298 punti. Alle sue spalle, staccati di due lunghezze, i padroni di casa Song Jong Ho e Kim Junhong. Insieme ai coreani con lo stesso ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : due coppie azzurre in finale. Stanco-De Filippis e Rossi-Pellielo ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nella finale del trap misto si parla italiano. Silvana Stanco e Mauro De Filippis (Italia 2) hanno chiuso al quarto posto le eliminatorie avendo terminato a quota 144/150, mentre Jessica Rossi e Giovanni Pellielo (Italia 1) si sono classificati quinti con 142/150. Sono in finale anche Russia 1 (Rabaya-Alipov) e Slovacchia 1 (Rehak Stefecekova-Varga) con ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : senza Jessica Rossi - l’Italia si affida a Silvana Stanco nella finale del trap : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nella finale femminile del trap si parla italiano. Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto le eliminatorie perdendo allo shoot-off dalla tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, dopo che entrambe avevano terminato a quota 119/125. Sono in finale, con 117 la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, la cinese Wang Xiaojing e l’australiana Laetisha Scanlan, ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : finale trap maschile - Mauro De Filippis a caccia di una medaglia. Due azzurrine nella finale juniores : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nelle prime due finali del trap si parla subito italiano. Mauro De Filippis è in finale nella gara maschile senior e cerca uno dei quattro pass olimpici, mentre Maria Lucia Palmitessa ed Erica Sessa provano la doppietta dopo aver dominato le qualifiche nella competizione femminile junior. OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prime finali del trap ai ...

GIORNATE DEGLI AUTORI XV - I Tiromancino con il video inedito "Noi Casomai" e una performance LIVE : ... specie quello di genere, facendo anche di questo un mestiere e dirigendo tre film dal 2007, a partire da Nero Bifamiliare fino a Tulpa e Shadow, l'horror italiano più venduto al mondo nell'ultimo ...

IRAMA/ "Partirò per la Finlandia per finire di scrivere il mio nuovo disco" (Battiti LIVE 2018) : IRAMA, l'artista sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista artistico. Il suo nuovo album "Plume" infatti è il più venduto nel nostro paese. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:38:00 GMT)

DIRETTA / Frosinone Sudtirol (risultato LIVE 0-1) streaming video e tv : Costantino sfiora la doppietta : DIRETTA Frosinone Sudtirol: info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa Italia, e messo in programma oggi 12 agosto allo Stirpe.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:47:00 GMT)

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 10 agosto. Sei azzurri in cerca della finale nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, dopo il doppio successo azzurro di ieri nella categoria junior, nello skeet ritorna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le qualificazioni, con le ultime tre serie eliminatorie e nel pomeriggio ci saranno le finali, maschile e femminile. Ritornano ...