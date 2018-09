LIVE Basket | Italia-Polonia | Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA | primo quarto chiuso

oasport

: #Basket Segui con noi la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, prima partita della seconda fase delle qualificazioni ai M… - OA_Sport : #Basket Segui con noi la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, prima partita della seconda fase delle qualificazioni ai M… - Rampageinthebox : Finalmente Activision ha capito che deve coinvolgere gli Influencer giusti e non solo giocatori di Basket e minchia… - Lucca_Live : Per il Basket Le Mura il 15 settembre amichevole al Palatagliate contro Empoli - -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Buona serata a tutti e benvenuti alladell’incontro tra, valevole per leaidi Cina. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaportono, acquisito per matrimonio, negli scorsi giorni ed è stato inserito da Meo Sacchetti nella lista dei 12 che scenderanno in campo stasera. Brooks, che dopo la nazionale tornerà ad aggregarsi all’Olimpia Milano, si aggiunge così come arma offensiva a un arsenale che, per questa finestra di, torna a comprendere Gigi Datome e Nicolò Melli. La coppia azzurra del Fenerbahce proverà a far sentire alta la propria voce. L’potrà giovarsi ...