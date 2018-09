L’Italvolley fa sul serio | 3-0 al Belgio | Zaytsev è devastante

vanityfair

: Mio fratello non guarda mai la televisione ma stasera che c'è l'italvolley ci si è piazzato davanti QUANTO MI STA SUL CAZZO - cialmas : Mio fratello non guarda mai la televisione ma stasera che c'è l'italvolley ci si è piazzato davanti QUANTO MI STA SUL CAZZO - persifal78 : #Italvolley sul velluto contro il Giappone davanti al presidente Mattarella e a 11mila spettatori entusiasti. Magic… - DaveRa1971 : E l’avventura mondiale dell’Italvolley maschile, comincia bene con un 3a0 sul modesto Giappone!!! #ItalVolley #Mondiali2018 -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Filippo LanzaOsmany JuantorenaIvanSimone AnzaniMassimo ColaciDaniele MazzoneSimone GiannelliL’Italia del volley è in salute e fa sul. Al Mandela Forum di Firenze, nella seconda partita del Mondiale 2018, i ragazzi di Chicco Blengini confermano quanto di buono fatto vedere nella gara d’esordio contro il Giappone e travolgono in tre set ildell’ex ct azzurro Andrea Anastasi. Sugli scudi un ottimo Osmany Juantorena ma, sopratutto, unIvan, che chiude con 20 punti e un mostruoso 88% in attacco, mettendo a tacere chi dubitava che potesse tornare su alti livelli da opposto. LEGGI ANCHELo Zar, il dissidente, il rubacuori: ecco la Nazionale di volley Messa da parte la fastidiosa questione delle scarpe, è tornato leader, il faro di questa Nazionale. I rumorosissimi 7500 tifosi lo incitano sin dall’inizio del primo set, l’unico momento in cui gli azzurri ...