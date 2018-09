L' Italia vende moda | l' export vale il 61% e aumenterà ancora

L’Ue processa Orban. Lui : “È una vendetta”. Lega e Forza Italia con lui - M5S contro : «I deputati pro-migrazione hanno la maggioranza al Parlamento europeo. Stanno preparando una vendetta contro l’Ungheria perché l’Ungheria ha deciso di non diventare un paese di immigrazione: la verità è che il verdetto è già scritto». A parlare è il primo ministro Ungherese Viktor Orban in un video pubblicato sui social media mentre è in corso la ...

Investitori in fuga. Carmignac vende bond Italiani e compra quelli tedeschi : Milano. Carmignac, una delle maggiori case di investimento a livello mondiale, ha alleggerito il suo portafoglio dei titoli di stato italiani prima dell'estate e ha aumentato il peso di quelli tedeschi. Lo ha affermato Sandra Crowl, membro del comitato d'investimenti del gruppo francese durante la p

Vendemmia al via : l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy : Con l’inizio della Vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy che fanno registrare un aumento del 4% rispetto allo scorso anno quando avevano raggiunto su base annuale circa 6 miliardi di euro, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2018 in occasione della presentazione delle previsioni ...

Ghost Rider - Spirito di vendetta/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi - 27 agosto 2018) : Su Italia 1 va in onda il film Ghost Rider - Spirito di vendetta che vede come protagonista Nicolas Cage, nel cast anche Violante Placido e Idris Elba. (oggi, 27 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:40:00 GMT)

RISCHIO Italia/ Genova e migranti - le crepe nel Governo fanno vendere i Btp : Sono aumentate le vendite di Btp negli ultimi mesi, un trend che non sembra fermarsi anche a causa delle divisioni che sono sempre più evidenti nel Governo. GIUSEPPE PENNISI (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:03:00 GMT)VENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. BertonePROFEZIA CROLLO PONTE MORANDI/ Le parole di Warren Buffett nel 2006, di G. Passali

Bce - senza Draghi l’Italia rischia il declassamento. Vendete i titoli e preparatevi al ciclone autunnale : Se avessi titoli del debito pubblico italiano e/o titoli delle banche del nostro Paese (che sono i principali acquirenti di bot, btp e cct), anche sotto forma di risparmio gestito (fondi, gestioni, hedge, etf, fiduciarie, ecc), venderei tutto, lascerei i soldi sul conto e aspetterei il passaggio del ciclone autunnale. Il pericolo di un declassamento del rating sul nostro Paese nel prossimo autunno è molto probabile per vari motivi. Così come ...

Cibo a domicilio : Foodora vende attività in Italia - Francia - Olanda e Australia : La società delle consegne di pasti a domicilio Foodora lascia l’Italia, la Francia, l’Olanda e l’Australia. Lo ha comunicato la capogruppo Delivery Hero, che possiede il marchio. L’obiettivo è di puntare su mercati in maggiore crescita. La società, che ha sede a Berlino, si concentrerà maggiormente sul mercato tedesco, dove aumenterà gli investimenti per battere il rivale olandese takeaway.com. “La strategia di Delivery Hero è quella di ...

Foodora lascia l'Italia : "Meglio vendere - cerchiamo altri mercati" : Il colosso tedesco del food delivery cerca nuovi acquirenti per il suo marchio. Ha deciso di lasciare anche l'Australia, l'Olanda e la Francia

Foodora lascia l'Italia : "mercato difficile - meglio vendere" : Foodora lascia l'Italia, è un "mercato difficile" per cui è "meglio vendere". Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera rilanciano la notizia dell'uscita del gruppo dei rider rosa dall'Italia, ma anche da Australia, Olanda e Francia, per puntare su mercati in maggiore crescita che garantiscono migliori condizioni di sviluppo.Se è vero che il business del "food delivery" ha grosse potenzialità - secondo McKinsey un ...

LIVE Italia-India - Mondiali hockey prato femminile in DIRETTA : 0-0 - azzurre per la vendetta e per fare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile. La nostra Nazionale vuole scrivere la storia a Londra: nella capitale britannica, per la prima volta in assoluto, le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata e ora non vogliono smettere di sognare. La nostra squadra ha tutte le carte in regola per sconfiggere la compagine asiatica e ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l'India sulla strada dell'Italia. Azzurre per la vendetta dopo l'eliminazione da Rio 2016 : ... il ct azzurro, che sta guidando questa squadra a riscrivere passo dopo passo la storia di questo sport in Italia. Oggi, alle 19 italiane, le Azzurre cercheranno finalmente di infrangere il tabù ...

