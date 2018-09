L' Italia supera la Polonia a suon di triple | guarda gli highlights della vittoria a

Migranti - anche la Grecia supera l'Italia per numero di sbarchi : mai così pochi dal 2014 : Non solo la Spagna, ma anche la Grecia ha superato l' Italia per numero di Migranti arrivati via mare. A renderlo noto è l' Oim , l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Su un totale di 74.

Confcommercio : 'Crisi non ancora superata - Italiani hanno perso 2.000 euro a testa' : Pesano i difetti strutturali della nostra economia, gli eccessi di tasse e burocrazia, i deficit di legalità e infrastrutture, ma quello che ci preoccupa di più è che a causa di un'economia che ...

Under 21 - l'Italia supera l'Albania 3-1 : Vittoria degli azzurrini , 3 a 1, contro l'Albania alla 'Sardegna Arenà di Cagliari: un passo avanti rispetto alla pesante sconfitta in Slovacchia, ma con qualche rischio e un secondo tempo non all'...

Volley - Mondiali 2018 : l'Italia supera il Giappone 3-0 : Prima vittoria dell' Italia al debutto dei Mondiali 2018 , battuto il Giappone 3-0. Al via i Mondiali 2018 di pallavolo con l'organizzazione congiunta di Italia e Bulgaria. Competizione con il format ...

Bake Off Italia 2018 - ED.6/ Diretta : Iolanda supera Massimiliano - 4 pasticceri in sospeso (Prima puntata) : Benedetta Parodi torna al timone di Bake Off Italia 2018 al fianco di Damiano Carrara e gli storici giudici ma con una location diversa. Ecco i possibili concorrenti e tutti i dettagli(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Golf - European Tour 2018 : Hideto Tanihara in testa all’Omega European Masters. Bertasio ed Edoardo Molinari superano il taglio - fuori gli altri quattro Italiani : Dopo il secondo giro dell’Omega European Masters di Crans Montana, Svizzera, la posizione di testa è occupata dal giapponese Hideto Tanihara, che ha eseguito un secondo giro in 66 colpi e complessivamente a -9 sul par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club. Il 39enne già recentemente quinto al Porsche European Open ha completato il giro senza bogey e realizzando quattro birdie. Al secondo posto, attardati di due colpi, ci sono il danese Lucas ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale Italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : impresa dell’Italia! Gli azzurri pareggiano con la Polonia e superano il turno : Era l’obiettivo della vigilia, ma era tutt’altro che scontato. L’Italia dell’Hockey su prato esce davvero alla grande da quest’estate, sia a livello maschile che femminile. Se le donne hanno riscritto la storia volando agli ottavi dei Mondiali, in parte minore, anche gli uomini hanno conquistato un grandissimo risultato. In quel di Gniezno (Polonia), nell’ultimo match della nuova manifestazione, le Hockey ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

Champions League - guai abbattersi : ecco perchè tutte le Italiane possono superare i (difficili) gironi : Champions League, un sorteggio che non ha fatto sorridere le nostre partecipanti, ma guai a darsi per sconfitti a priori… Dopo i sorteggi di Champions League di ieri in quel di Montecarlo, aleggia un po’ di insoddisfazione in Italia, relativamente ai gironi delle nostre squadre impegnate nella competizione. Una sorta di preoccupazione legata a qualche girone non proprio fortunato per le nostre rappresentanti, ma fasciarsi la ...

Nazionale femminile - l'Italia supera Israele : ROMA - Buona la prima per l'Italbasket femminile di Marco Crespi che a La Spezia si aggiudica il primo dei due test amichevoli contro la Nazionale israeliana, sconfitta 53-43. Trascinata dalle giocate ...

Morbillo : 41mila casi in Europa nel 2018 - l’Italia tra i Paesi in cui si è superata quota 1000 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che oltre 41mila adulti e bambini nella regione europea dell’Oms sono stati colpiti dal Morbillo nei primi sei mesi del 2018, più di tutti quelli registrati in un intero anno in questo decennio. Secondo l’Organizzazione, l’Italia è tra i 7 Paesi sui 53 della regione in cui si sono superati i mille casi. Al top l’Ucraina con 23mila casi. Secondo il report ...

