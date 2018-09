L’Istantanea – Se la legionella fosse comparsa non a Brescia ma a Napoli…

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ala? Come dite? Due morti e duecento infettati, forse di più? Ma davvero? La notizia è stata rubricata nei titoli di coda dei telegiornali, e dopo un primo, timido spavento, anche i giornali di carta hanno rimesso la penna nel taschino. Le autorità sanitarie, subito allertate, stanno provvedendo all’immediata diagnosi e assicurano che il batterio ha le ore contate. Molto bene. Quando le cose funzionano come a, c’è da rallegrarsi. Ora però pensiamo per un istante se quella stessa, quei due morti e duecento infettati,ro comparsi a Napoli, o a Bari, o a Catania. Sui tg sarebbe ricomparso il colera, mai dimenticato, e noi giornalisti avremmo affondato penne e pennini sulla sporcizia che sotto il Vesuvio non manca mai (e infatti Salvini già anni fa cantava “senti che puzza, arrivano i napoletani!”). Della sporca abitudine dei baresi di mangiare le ...