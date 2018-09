L' immagine del banchiere insospettabile non esiste più

I tre Maradona di Amazon nella prima immagine ufficiale della serie - : Nei panni di Claudia Villafañe, sua moglie per dieci anni a partire dal 1989, ci saranno Julieta Cardinali , «En terapia», e Laura Esquivel , «Il mondo di Patty», . Le riprese hanno spaziato dall'...

WWE Evoluton – Svelata l’intera card dello show? Un’immagine rivela tutti i match in programma [FOTO] : Una particolare foto che circola sui social potrebbe aver svelato in anticipo tutti i match di WWE Evolution: tanti ritorni e match davvero interessanti, nonchè l’introduzione di un nuovo titolo Il prossimo 28 ottobre 2018, le superstar femminili della WWE scriveranno un’altra pagina importante della federazione di Stamford. Al Nassau Veterans Memorial Coliseum di Uniondale andrà in scena WWE Evolution, il primo ppv interamente ...

EDOARDO ANGELA / L'immagine del profilo svela un dettaglio : ama la cultura come papà Alberto e nonno Piero? : EDOARDO ANGELA conquista il web grazie ad una foto. Scopriamo qualcosa in più del figlio di Alberto e nipote di Piero: seguirà le orme dei suoi illustri familiari?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Ghali in tour nei Palasport/ Le dodici date : "nella mia testa c'è l'immagine della mamma" : dodici palazzetti ospiteranno Ghali e il suo tour a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Avril Lavigne ha pubblicato la prima immagine ufficiale del suo nuovo progetto discografico : A new era is coming The post Avril Lavigne ha pubblicato la prima immagine ufficiale del suo nuovo progetto discografico appeared first on News Mtv Italia.

Spettacolare immagine dell’ammasso di stelle in Ercole : Questo è l’ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole distante dalla Terra circa 22 mila anni luce. Risultato ottenuto in due serate osservative distinte dal Gruppo Astrofili Palidoro: – Il 31 maggio 2018 Paolo Giangreco Marotta e Matias Alexis Errico hanno ripreso questo oggetto con un Telescopio Dobson 10″ su montatura EQ6 con camera Reflex D3200; – Il 28 agosto 2018 Chiara Elisabetta Tronci, Amedeo Lulli e ...

Vuelta 2018 – Benoot incredibilmente in bici all’8ª tappa dopo una caduta : l’immagine shock del ginocchio : Benoot eroe della Vuelta di Spagna: il belga della Lotto Soudal in sella alla sua bici nonostante la ferita shock al ginocchio sinistro E’ attualmente in corso l’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018. Ancora la corsa spagnola non ha regalato particolari emozioni, poichè i ciclisti non hanno ancora affrontato i veri tapponi di montagna. Non è di certo mancato lo spettacolo, con bellissime lotte in volata e tante altre ...

Migranti - il ministro Trenta : "Sulla missione Sophia si gioca l'immagine dell'Europa" : "Nel 2015 ci siamo assunti laresponsabilità politica di far nascere" la missione Sophia - ha ricordato il ministro della Difesa - ."Allora si riteneva che l'azione in acque extra-territorialisarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andatediversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni".

MotoGp – Gara annullata a Silverstone - la delusione dei tifosi : quando un’immagine vale più di mille parole : Un’immagine che vale più di mille parole: la foto del piccolo fan deluso dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna diventa virale Niente gare a Silverstone: dopo un continuo posticipare, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di non correre il Gp della Gran Bretagna a causa dell’assenza delle condizioni di sicurezza a causa delle buche sull’asfalto nelle quali, per lo scarsi drenaggio, si creavano ...

Spazio : la sonda OSIRIS-REx cattura la prima immagine dell’asteroide Bennu : Dopo quasi due anni di viaggio la sonda della NASA, OSIRIS-REx, lanciata l’8 settembre del 2016, ha scattato la sua prima immagine della meta del suo viaggio: l’asteroide Bennu, iniziando così l’avvicinamento finale al suo obiettivo. Lo scorso 17 agosto, la fotocamera PolyCam della sonda ha ottenuto l’immagine qui sopra pubblicata da una distanza di 2,25 milioni di chilometri. OSIRIS-REx – riporta Global Science – è la ...

G8 - la procura della Corte dei Conti chiede 8 milioni di euro ai poliziotti della scuola Diaz per danni d’immagine e patrimoniali : Cinque milioni per danno d’immagine e altri 3 per i danni patrimoniali. La procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento di oltre 8 milioni di euro ai 27 poliziotti ed ex agenti per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. A essere citati dal pm contabile sono i dirigenti e i funzionari dell’epoca, tra questi anche Francesco Gratteri, allora direttore del servizio centrale Operativo, ...

SAN ALESSANDRO MARTIRE/ Santo del giorno - il 26 agosto si celebra il patrono di Bergamo : l'immagine nell'arte : Il 26 agosto si celebra San ALESSANDRO MARTIRE che è il patrono di Bergamo. Sono numerose le feste a lui dedicate e anche l'affetto proferito da diverse parti d'Itaila.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:01:00 GMT)

Ferrari omaggia vittime di Genova : “Nei nostri cuori”/ Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi : Ferrari omaggia vittime di Genova: “Nei nostri cuori”. Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi sorretto dalla Scuderia di Maranello. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Crollo viadotto Genova : la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime - corre con l’immagine del ponte : La Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova in occasione del GP del Belgio: l’immagine del ponte Morandi è unita allo stemma di Maranello disegnato sulla livrea delle due monoposto, di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa. L’omaggio è accompagnato da un messaggio: “Nei nostri cuori“. L'articolo Crollo viadotto Genova: la Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime, corre con ...