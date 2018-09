L' Ilva dice sì ad Arcelor | ma si divide

Ilva - c'è chi dice no : "I nostri figli sacrificati sull'altare del profitto" : La rabbia dei 'Genitori di Taranto': "L'accordo con Arceolor Mittal sarà una condanna a morte per la città". Le associazioni...

Di Maio fa scempio dell' Ilva e ci rende dipendenti dai tedeschi - dice Bentivogli : Roma . La gara è illegittima ma non possiamo annullarla , dice in sostanza il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio . Ma è normale che la più grande crisi industriale della più grande impresa ...

Di Maio fa scempio dell’ Ilva e ci rende dipendenti dai tedeschi - dice Bentivogli : Roma. La gara è illegittima ma non possiamo annullarla, dice in sostanza il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio . Ma è normale che la più grande crisi industriale della più grande impresa del Sud sia appesa a un parere inaccessibile dell’Avvocatura? “Non c’è nulla di normale – dice al Fog

Ilva - i commissari : “A settembre finiscono i soldi in cassa. Necessari 132 milioni di euro per arrivare a dicembre 2018” : I soldi in pancia a Ilva finiranno a settembre. E i costi per mandare avanti l’acciaieria fino a dicembre vengono stimati in 132 milioni di euro. Quelle che finora erano state indiscrezioni, mai confermate dall’azienda, diventano dati ufficiali durante l’audizione dei commissari straordinari al Senato. E al momento, mentre regna lo stallo nella ‘trattativa’ tra il ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi ...