Liliana Segre | Piccoli Mussolini? È il popolo che li chiede

: Ero a tavola, con mio papà e i nonni. Imbarazzati, non sapevano trovare le parole. Quest'anno non puoi più tornare… - Radio3tweet : Ero a tavola, con mio papà e i nonni. Imbarazzati, non sapevano trovare le parole. Quest'anno non puoi più tornare… - chetempochefa : Buon #primogiornodiscuola a tutti ?? La senatrice a vita Liliana Segre è fra coloro a cui, 80 anni fa, il diritto al… - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Noi ebrei eravamo i 'senza nome'. Oggi percepisco la stessa indifferenza per i migranti. Ne sento t… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) "Se qualcuno non è contento per la democrazia ritrovata e preferisce tornare ai tempi in cui qualcuno decideva e gli altri erano più tranquilli, bisogna rispettare il desiderio del". Con queste parole la senatrice a vitaha risposto nel corso della presentazione del volume "Razza e ingiustizia" a Palazzo Madama a chi gliva un parere sulle dichiarazioni del commissario Ue Pierre Moscovici sui "" in giro nel Vecchio Continente. "Sono convinta - ha continuato- che dopo la Seconda Guerra Mondiale tutti quelli che avevano le teorie che avanzano sempre di più ogni giorno non è che non le avessero, ma le avevano sopite, nascoste, si vergognavano a tirarle fuori dopo tutto quello che era successo in Europa. Ma gli anni passano, muoiono le vittime e muoiono i carnefici, si rifà anche la storia: si nega, si ...