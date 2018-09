L' Europa dà un altro dispiacere ai no vax

In Europa c’è un altro effetto Salvini : E se l’effetto Salvini fosse l’opposto rispetto a quello che pensiamo? Il risultato delle elezioni svedesi ci dice ancora una volta che quando un grande paese europeo deve decidere se votare o no per un partito sovranista, a meno che il paese in questione non sia l’Italia, il risultato è sempre lo s

Bologna - altro che Europa : con Bigon e Saputo rischi di tornare in Serie B! : Il campionato del Bologna è cominciato nel peggiore dei modi: una sconfitta in casa nel derby emiliano con la Spal. Una sfida che, come annunciato dal tecnico dei rossoblù Inzaghi nella conferenza di vigilia, rappresentava già una sorta di scontro salvezza. Un gran gol di Jasmin Kurtic ha permesso ai biancoazzurri di conquistare tre punti preziosi e di fare festa al Dall’Ara. Il nuovo Bologna di Pippo Inzaghi è apparso piatto, lento ...

Il futuro dell'Italia è in Europa e in nessun altro posto. L'intervista di Conte a Fox News : "Abbiamo intenzione di rimanerci, ci sentiamo a nostro agio e non c'è futuro in un altro posto". Così, in un'intervista a Fox News, il premier Giuseppe Conte risponde alla domanda se l'Italia resterà nell'Unione Europea. "Ovviamente vogliamo rimanere" nell'Unione Europea, ha proseguito Conte, ma "anche secondo la nostra visione e i nostri bisogni". "Il ...

Mercato NBA – Nemanja Bjelica fa marcia indietro : altro che Europa - c’è l’accordo con i Kings : Prima l’accordo con i Sixers, poi la volontà di giocare in Europa e infine la firma con i Kings: il caso di Nemanja Bjelica è uno dei più strani dell’intero Mercato NBA La storia di Nemanja Bjelica è una delle più strane dell’ultimo Mercato NBA. Il giocatore inizialmente sembrava essersi accordato con i Sixers, salvo poi far saltare il suo arrivo a Philadelphia. Troppa la voglia di ritornare in Europa, con il Fenerbahce ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : il futuri di Praet e Giampaolo - l’obiettivo Europa e tanto altro : Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato della sua squadra in vista della prossima annata ricca di ambizioni importanti Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato della società doriana toccando diversi punti. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, il patron ha analizzato la questione stadio, il rapporto con Giampaolo e l’incontro con Sabatini. Partendo dalla questione stadio Ferrero svela: “Preziosi ha detto: ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del Mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...