L' ente verso il commissariamento

Bray verso le dimissioni da presidente del Salone del Libro di Torino : Massimo Bray vuole dimettersi dalla presidenza del Salone del Libro di Torino. È stato lo stesso ex ministro a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni comunicando la propria intenzione al ...

Previsioni Meteo - l’Uragano Helene si dirige verso l’Europa mentre Florence colpisce gli USA : scatenerà un’incredibile ondata di CALDO RECORD in tutto il Vecchio Continente! : 1/36 ...

BOOM! Domenica In : Lucarelli e ‘Ferragni madre’ verso il forfait. Selvaggia : “Bastava togliere lo 0 - 002% a Fazio - ma niente - sono proprio la figlia della schifosa!” : Selvaggia Lucarelli Avete presente i preziosi dettagli della nuova Domenica In che vi abbiamo annunciato due settimane fa (clicca qui se li hai persi)? Bene, al ricco elenco di opinionisti chiamati alla corte di Mara Venier dovete sottrarre con ogni probabilità un paio di nomi. Le trattative con Selvaggia Lucarelli e Marina Di Guardo in Ferragni pare non sia andate a buon fine. Il motivo? Economico. L’editorialista del Fatto Quotidiano e ...

"L'Occidente spinge la Russia verso una nuova spirale di sanzioni" - : Il rappresentante permanente della Russia all'ONU Vasily Nebenzya ritiene che i Paesi occidentali sfruttino il caso Skripal per trasformare la Russia in uno Stato canaglia e spingerla "in una nuova ...

Lo strano campo magnetico di Giove : completamente diverso da quello terrestre : ... il test di un prototipo Hawaii: la NOAA esplora il vulcano Loihi La misteriosa macchia fredda di Europa Il nuovo motore ionico per lo Spazio Home - SCIENZA - Spazio Lo strano campo magnetico di ...

Processo Aemilia verso la sentenza - i pm nelle repliche chiedono il carcere subito in caso di condanna : Il Processo Aemilia verso la sentenza. Ai pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi è bastato un solo giorno per replicare alle arringhe difensive e per chiedere che ai quindici imputati ancora in libertà ai quali è contestato il capo 1, l’appartenenza alla ‘ndrangheta, venga applicata la misura cautelare in carcere se ritenuti colpevoli. È la logica conseguenza delle pene richieste per i quindici, oltre 300 anni tra rito ordinario e abbreviato, che ...

Torna InVerso - mostra mercato dell'editoria indipendente dal 7 al 9 settembre a Santarcangelo di Romagna

Ater - la salvezza dell’ente affidata a Laghi Commissario Ilva farà il piano industriale “Vendita di alloggi attraverso un fondo” : Il futuro delle case popolari di Roma, e dell’ente che le gestisce, nelle mani di Enrico Laghi. Il 10 agosto scorso l’Ater di Roma ha affidato allo studio diretto dall’attuale (fra le altre cose) Commissario dell’Ilva di Taranto e di Alitalia una consulenza da 35.000 euro più iva per “l’analisi delle Attività e Passività di natura finanziaria dell’Azienda, finalizzata alla definizione di un piano di Rientro dall’esposizione debitoria”. Prima ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : debutta (finalmente) la combinata. Primo passo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Giovedì 6 settembre scatteranno i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva che terranno a battesimo l’attesissima combinata, il format con il quale verranno assegnate le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport è infatti stato inserito per la prima volta nel programma a cinque cerchi e nella capitale nipponica verranno messi in palio due titoli (uno per sesso) proprio attraverso questo sistema non particolarmente gradito agli ...

Ora legale addio? UE verso l'abolizione - Juncker : «la gente vuole farlo e lo faremo» : Ora legale addio? La Commissione Ue proporrà di abolirla in tutta l'Unione europea. Lo ha annunciato il presidente Jean-Claude Juncker in un'intervista al canale televisivo tedesco Zdf. 'La gente ...

Londra : Fresnillo scende verso 921 - 9 centesimi di sterlina - GBX - : Pressione su Fresnillo , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,44%. Il movimento di Fresnillo , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo ...

Tumori - mieloma silente : verso il test genetico per predire l’evoluzione : In futuro un test genetico potrà permettere di prevedere se un mieloma multiplo silente evolverà in malattia conclamata. E’ la prospettiva che si apre grazie a una ricerca internazionale guidata da due ematologi dell’università degli Studi e della Fondazione Irccs Istituto nazionale Tumori di Milano. Nel lavoro, pubblicato su ‘Nature Communications’, sono stati identificati i cambiamenti alla base della trasformazione da ...

Potente tifone si dirige verso il Giappone : “Tenetevi in allerta e prendete tutte le misure necessarie” : “Tenetevi in allerta e prendete tutte le misure necessarie“: lo ha chiesto il premier Shinzo Abe ai membri del governo e ad altri responsabili in una riunione convocata per prepararsi all’arrivo del Potente tifone Cimaron, che sta puntando in direzione del Giappone occidentale. Abe ha invitato le autorità locali a emettere senza esitazione ordini di evacuazione. Il tifone si trova a circa 260 km da capo Ashizuri, ...