Lehman Brothers | storia di un fallimento

Lehman Brothers - che fine hanno fatto responsabili della grande crisi - : Da Ben Bernanke a Vikram Pandit, passando per Angelo Mozilo, alcuni dei principali protagonisti della crisi a otto anni dal crac finanziario

Lehman Brothers 10 anni dopo - alla buona finanza non basterà l'etica : Dove abbiamo fallito? E cosa si sarebbe potuto fare? A 10 anni dal crack Lehman Brothers, che in poche ore ha cambiato per sempre il volto della nostra società, è possibile fare un bilancio ragionato sul destino della finanza. Lo fa Emilio Barucci, professore di finanza matematica al politecnico di Milano, con un libro fresco di stampa, "Chi salverà la finanza" (ed. Egea). Un saggio breve e di facile consultazione, grazie a ...

Lehman Brothers : cosa è cambiato in questi 10 anni : I vincitori in tale nuovo mondo sono le grandi banche universali globali come JPM, la buy side, ovvero gli asset manager,, le borse e le infrastrutture di mercato. Da un punto di vista geografico, le ...

Lehman Brothers - perché 10 anni dopo il crac non siamo ancora al sicuro : Un manager lascia l’ufficio dopo la bancarotta di Lehman Brothers (Getty Imagers) L’inquilino della Casa Bianca era George W. Bush e l’Italia del calcio era campione del mondo in carica. La fine dell’estate di dieci anni fa se la ricordano in molti: il 15 settembre 2008 la banca d’affari statunitense Lehman Brothers fallì e le fotografie dai manager sfrattati da Wall Street divennero familiari. Nelle scatole ...

Dieci anni fa falliva Lehman Brothers - effetti della crisi non svaniti : 'Un mondo senza guida' che non ha appreso fino in fondo la lezione del 2008, un mondo nel quale sembriamo camminare come sonnambuli verso la prossima crisi: non è per nulla ottimista Gordon Brown , ...

Lehman Brothers - IL FALLIMENTO/ Dalle paure di Bush agli interessi di Fed e banche : la vera storia del crac : Oggi ricorre il decimo anniversario del crac di LEHMAN BROTHERS, un evento che di fatto ha sancito l’inizio di una crisi globale. Le carte della commissione di inchiesta(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:58:00 GMT)

La vera storia del fallimento Lehman Brothers : Menu Le date La testimonianza Lehman in Borsa I Protagonisti Essere solvente è un concetto molto semplice in finanza: se ciò che possiedi vale più dei tuoi debiti, sei solvente, diversamente, no. E ...

Con un gioco Banca Etica ricorda il crack Lehman Brothers : Milano, 10 set., askanews, - Il default di Lehman Brothers, il 15 settembre 2008, è il momento simbolico di avvio della crisi finanziaria globale che 10 anni fa ha sconvolto l'economia e la società e i cui effetti continuano ancora oggi. Cosa abbiamo imparato da allora come cittadini e risparmiatori, come collettività e istituzioni? Quanto …

'A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' : Il direttore generale del Fmi promuove la presenza di donne in finanza: 'Se ci fossero state Lehman Sisters invece che Lehman Brothers, il mondo avrebbe potuto essere molto diverso'

Christine Lagarde : "A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco" : Dal crollo di Lehman Brothers sono passati dieci anni e sono stati fatti molti "progressi". Ma il bilancio è positivo solo a metà: la cultura del sistema finanziario, quella che ha scatenato la crisi del 2008, è cambiata troppo poco, con i profitti che continuano ad avere la meglio sulla prudenza, così come i risultati di breve termine sulla sostenibilità. A mettere in guardia sulla necessità di non ...

Lagarde : "A dieci anni dal crac Lehman Brothers sistema finanziario ancora non sicuro" : Trascorsi 10 anni dalla crisi finanziaria innescata dal crac della Lehman Brothers, molta strada è stata fatta ma non abbastanza. Così il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ...

Lehman Brothers - Trump e i motori. Come sta il settore automobilistico a 10 anni dal crack : di Carblogger Era il 16 settembre del 2008, la sera non staccavamo gli occhi dalla tv per rivedere per l’ennesima volta (Come al Var) una cosa mai vista prima. Gruppi di dipendenti della Lehman Brothers, una delle più grandi banche d’affari americane e del mondo, uscivano dal loro ufficio a Wall Street – molti in t-shirt – stringendo al petto scatoloni di cartone con le proprie cose. A casa, senza lavoro. Il giorno precedente, Lehman ...

UNICREDIT-SOCGEN/ La lezione di Lehman Brothers & co. che si tende a dimenticare : Innanzitutto mancano i presupposti politici per l'operazione. In più Unicredit ha varato uno snellimento che sembra propedeutico alla sua vendita.