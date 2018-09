Lehman 10 anni dopo | cronaca di un terremoto finanziario globale

A 10 anni dal crack Lehman : cronaca di un terremoto finanziario globale : La situazione precipita tra la fine di agosto e i primi di settembre. Il governo americano mette in atto un clamoroso salvataggio delle agenzie Fannie Mae e Freddie Mac che da sole garantiscono metà dei 12mila miliardi di dollari di mutui in circolazione. Ma la mossa non riesce a calmare gli investitori. Sul mercato si crea un clima di diffusa sfiducia fino a quando non arriva il crack della banca d’affari...

Lehman Brothers 10 anni dopo - alla buona finanza non basterà l'etica : Dove abbiamo fallito? E cosa si sarebbe potuto fare? A 10 anni dal crack Lehman Brothers, che in poche ore ha cambiato per sempre il volto della nostra società, è possibile fare un bilancio ragionato sul destino della finanza. Lo fa Emilio Barucci, professore di finanza matematica al politecnico di Milano, con un libro fresco di stampa, "Chi salverà la finanza" (ed. Egea). Un saggio breve e di facile consultazione, grazie a ...

Lehman Brothers : cosa è cambiato in questi 10 anni : I vincitori in tale nuovo mondo sono le grandi banche universali globali come JPM, la buy side, ovvero gli asset manager,, le borse e le infrastrutture di mercato. Da un punto di vista geografico, le ...

Lehman 10 anni dopo - Economista : 'politica manipolata dalle lobby' : I timori di oggi sono più politici che finanziari o economici, visti i fondamentali buoni nel mondo industrializzato, secondo Sergio Rossi, professore di macro economia e politica monetaria all'...

Lehman Brothers - perché 10 anni dopo il crac non siamo ancora al sicuro : Un manager lascia l’ufficio dopo la bancarotta di Lehman Brothers (Getty Imagers) L’inquilino della Casa Bianca era George W. Bush e l’Italia del calcio era campione del mondo in carica. La fine dell’estate di dieci anni fa se la ricordano in molti: il 15 settembre 2008 la banca d’affari statunitense Lehman Brothers fallì e le fotografie dai manager sfrattati da Wall Street divennero familiari. Nelle scatole ...

Lehman - 10 anni dopo : Sabato 15 settembre il decennale del crack Lehman Brothers, che diede inizio alla crisi finanziaria globale più forte dal 1929. A Focus Economia Sebastiano Barisoni assieme al vicedirettore del sole 24 Ore Alessandro Plateroti ricostruisce la storia di quelle ore e giorni drammatici con un racconto sceneggiato dalle ricostruzioni ...

Crisi e bolla - trema la finanza. Dieci anni dopo il crac Lehman : 'Il prossimo non nascerà dalle banche' : Era il 15 settembre 2008 quando al 119 di Liberty Street, nei pressi di Times Square, a New York, i dipendenti di Lehman Brothers rincasavano, ma questa volta per lungo tempo. La più piccola tra le ...

10 anni fa il fallimento Lehman. Ma oggi i mercati sono sicuri? : Secondo quanto dichiarato da Charles Bean, professore alla London School of Economics ed ex vice governatore per la politica monetaria presso la Bank of England

Dieci anni fa falliva Lehman Brothers - effetti della crisi non svaniti : 'Un mondo senza guida' che non ha appreso fino in fondo la lezione del 2008, un mondo nel quale sembriamo camminare come sonnambuli verso la prossima crisi: non è per nulla ottimista Gordon Brown , ...

Lehman 10 anni dopo - Buffett : bolle sono destinate a ripetersi : 'La gente vede che i vicini più ignoranti di loro si arricchiscono' mentre loro no e allora non vogliono perdere il treno. È questo secondo uno dei massimi guru degli investimenti al mondo, Warren Buffett , il motivo 'contagioso' per cui le bolle di asset sono destinate a formarsi sui mercati finanziari. Al presentatore dell'emittente CNBC Andrew Ross Sorkin che nel documentario ...

A dieci anni da Lehman le Banche centrali hanno soccorso le Borse : Milano. dieci anni fa le Banche centrali hanno risposto allo scompiglio dei mercati finanziari provocato dal crac di Lehman Brothers riducendo i tassi di interesse a livelli mai visti prima e acquistando grandi quantità di attivi. Oltre 11 mila miliardi di dollari sono stati spesi complessivamente d

Dieci anni dopo Lehman : prossima crisi - le pensioni : 'Le banche americane sono le uniche società del mondo finanziario più sicure oggi di quanto non fosse allora', scrive il Financial Times . 'Hanno aumentato i livelli di capitale e il rischio di un ...

Crack Lehman 10 anni dopo : banche e finanza sono più sicure? : Insomma, le distorsioni introdotte dal QE svaniranno con la scomparsa del QE stesso e l'atterraggio per l'economia internazionale potrebbe essere burrascoso. In conclusione, aver avuto per dieci ...