Lecce | gli ultras contro Chiricò | la società lo mette fuori rosa

Lecce - Chiricò non piace agli ultrà : il club lo fa fuori : Questa è una brutta storia, anche se si parla solo di calcio. Esordirebbe così il noto giallista Carlo Lucarelli se dovesse raccontare il caso Chiricò. Tra contestazioni e presunte minacce, i 13' ...

Lecce - si tuffa e finisce su uno scoglio : ferita una 25enne : Ragazza cade nella Grotta Poesia, a Roca Vecchia, Melendugno, , a pochi giorni dalla decisione dell'amministrazione di togliere le transenne che erano state posizionate in agosto per tentare di '...

Lecce - voti in cambio di case popolari : arrestati ex amministratori e consiglieri comunali : Sette persone arrestate e in tutto 46 finiscono indagate a Lecce. Sono ex amministratori comunali, consiglieri – alcuni dei quali ancora in carica – e dirigenti, tutti accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, abuso d’ufficio e falso ideologico. In pratica scambiavano voti per alloggi popolari. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sono finiti ai domiciliari “l’ex ...

Lecce - infermiera 118 presa a calci e pugni : 'Vogliamo l’indennità di rischio' : Nuovo caso di aggressione nei riguardi di uno dei tanti operatori del 118. L'ultimo drammatico caso riguarda un'infermiera di Lecce, che ha reso pubbliche le foto del suo volto pieno dei segni dell'aggressione da parte di un paziente, durante un comunissimo trasporto in ambulanza. Una vera e propria ira inspiegata, quella avuta da una donna di 52 anni che, probabilmente, era sotto effetto dell'alcool e che si trovava in piazza Sant'Oronzo, uno ...

Puglia - arriva l'autostrada del Salento da Bari a Lecce : 'Sarà interessante con il ministro del Sud e con il ministro Toninelli occuparsi dell'autostrada Bari-Lecce, un progetto che implica una forte volontà politica nazionale' ha dichiarato Emiliano alla ...

3 settembre - IMPEGNO E DISINCANTO IN PASOLINI - DE ANDRÉ - GABER E R. GAETANO di Annibale Gagliani a Spongano - Lecce - : Dal 2017 collabora con il 'Nuovo Quotidiano di Puglia', raccontando l'ardente cronaca della provincia di Brindisi. Da gennaio 2018 narra di letteratura e politica per la rivista romana 'L'...

Diretta/ Lecce Salernitana (risultato finale 2-2) streaming video Dazn : Castiglia acciuffa il pari in extremis : Diretta Lecce Salernitana: info streaming video Dazn della partita attesa oggi allo stadio Via del Mare e valida nella 2^ giornata della Serie B 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:55:00 GMT)

Insegnante Leccese tra i 12 migliori al mondo : è ancora Daniele Manni : LECCE- È di nuovo lui l'unico italiano presente tra i dodici finalisti al mondo agli 'Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards', ossia il premio dedicato all'eccellenza didattica proprio in tema di innovazione e imprenditorialità. E' Daniele Manni , di ...

Lecce - il momento in cui cade il fulmine in spiaggia : boato e paura. Migliora il 13enne ferito : Eccolo il momento terribile, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza dello stabilimento balneare de 'Le Dune' di Porto Cesareo , in cui il fulmine si schianta sul tratto di spiaggia libera, ...

Nel Leccese - abusa della figlia per 20 anni. Poi il coraggio di denunciare : È la storia tragica di un incesto. È accaduto nel Leccese. Dove un padre per vent'anni ha abusato della figlia. Dalle violenze sarebbe nata anche una bambina. figlia e nipote, allo stesso tempo, dell'uomo. A dieci anni di distanza dalle violenze, la giovane donna, dopo essere andata via da casa, ha deciso di denunciare le "attenzioni" paterne. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo. L'uomo è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa ...

Scaletta di Coez a Lecce con Faccio un casino tour : info e ultimi biglietti in prevendita : Coez a Lecce chiude il Faccio un casino tour, avviato in seguito al rilascio dell'ultimo disco di inediti dal titolo Faccio un casino. Il cantautore italiano sarà in concerto oggi, sabato 18 agosto, in Piazza Libertini a Lecce, tappa finale della tournée estiva intrapresa quest'anno con il primo concerto dello scorso 22 giugno a Padova. Dopo impegni live in tutta la penisola nei mesi di giugno, luglio ed agosto, si chiude sabato 18 agosto la ...