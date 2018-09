Le posizioni corte su BPER Banca

Buzzi - BNP Paribas aumenta le posizioni corte : Teleborsa, - La Consob comunica che, dal 13 settembre 2018, BNP Paribas ha incrementato lo short selling su Buzzi Unicem dallo 0,69% allo 0,72%. Andamento piatto, a Piazza Affari, per la società ...

Credito Valtellinese - le posizioni corte di Marshall Wace : La Consob comunica che dal 12 settembre 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha limato la posizione ribassista sul Credito Valtellinese dallo 0,77% allo 0,68%. Brillante rialzo oggi in Borsa per ...

Esprinet - WorldQuant riduce le posizioni corte : La Consob rende noto che WorldQuant , dall'11 settembre 2018, ha ridimensionato lo " short selling " su Esprinet dallo 0,58% allo 0,48%. Chiusura in profondo rosso oggi in Borsa per Esprinet , che al ...