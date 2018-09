«Le parole negli ultimi mesi hanno creato qualche danno» Ora Draghi aspetta «i fatti»

Governo Conte - Draghi : “Negli ultimi due mesi le parole hanno creato danni a famiglie e imprese” : “Negli ultimi mesi abbiamo visto che le parole hanno fatto danni: i tassi sono saliti per le famiglie e le imprese. Ora stiamo aspettando i fatti. I fatti sono la legge di bilancio e la successiva discussione in Parlamento”. Mentre da Parigi Pierre Moscovici chiede all’Italia “un bilancio credibile”, da Francoforte il presidente della Bce Mario Draghi tira un’altra bordata al Governo gialloverde sottolineando ...

L'uragano Florence arriva negli Usa - polemiche per le parole di Trump - : Hanno suscitato non poche reazioni le parole del presidente che, per rassicurare i cittadini, ha definito "un successo incredibile" la gestione dell'emergenza a Porto Rico di un anno fa, in cui sono ...

Azioni Apple in balia delle parole di Trump su produzione iPhone negli USA : Il titolo Apple cerca di reagire mettendo a segno un deciso rialzo, che al momento della scrittura si assesta sul + 2,40%, passando di mano a quota 223,50 dollari. Le Azioni del gigante high tech ...

Mamma perde figli e marito negli incendi di Atene. “Le ultime parole di mio figlio : ‘Ho paura’” : In una commuovente lettera letta nei tg una donna ha raccontato lo strazio di aver perso il marito e i due figli nell'incendio di Mati. "Mi sembra ancora di ascoltare con le mie orecchie la vocina tremante di Andrea: 'Ho paura, mammina, sono molto preoccupato, ma sarò forte. Però tu non venire qua, Mamma. Non voglio che tu venga qua, è tutto chiuso dal fuoco, non ce la farai'".Continua a leggere