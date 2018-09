Le notizie più importanti di oggi | la multa a Balotelli e la decisione su Cosenza-Hellas

calcioweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) Lepiùdi– “Il giudice sportivo si è espresso stamani in merito alla gara dello scorso 1 settembre traedVerona, non disputata a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio San Vito-Marulla – è scritto nel comunicato – letto il rapporto dell’arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata dalla SocietàVerona e al supplemento di rapporto, documenti in cui si evince che è indubbia l’impraticabilità del terreno di giuoco, per come risulta dal rapporto e dal supplemento di rapporto dell’Arbitro, dai quali emerge che la gara in oggetto non è stata disputata in quanto “non sussistevano le condizioni per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro, a causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso” e considerato che le precarie condizioni del terreno di ...