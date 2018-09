Le 10 cose da non fare al supermercato ma che tutti invece facciamo La quarta vi farà

"Siamo attratti dal pensiero magico. Ma solo la scienza porta alla verità. cose dette dal primo che passa non hanno valore" : Tra poco compirà 90 anni. Piero Angela è il più amato e importante divulgatore scientifico italiano. Le sue capacità di linguaggio, unite alla cultura globale ne fanno un uomo rispettato e seguito. Quello intervistato daIl Mattino di Padova è un Piero Angela a tutto tondo, che spazia tra i campi del sapere con la stessa naturalezza con la quale conduce le sue trasmissioni da 40 anni a questa parte. Il segreto ...

Centinaio : “Anche i pm non sono sopra la legge. Spesso inventano le cose. Devono essere responsabili del loro lavoro” : La Lega torna ad attaccare i magistrati. Dopo le frasi di Matteo Salvini seguite all’indagine sulla nave Diciotti e la replica indiretta, martedì, del presidente della Repubblica, è il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, a prendersela con pm e giudici. “Nessuno è sopra la legge, ma neanche i magistrati sono sopra la legge“, ha detto ad Agorà, su Rai3, neanche ventiquattr’ore dopo il “nessuno è al ...

5 cose che vi siete persi se non avete mai visto la serie Fringe : Debuttava negli Stati Uniti dieci anni fa, il 9 settembre 2008 Fringe, serie fantascientifica prodotta dal JJ Abrams di Lost e destinata a diventare un originale e coinvolgente cult. Progetto audace del canale in chiaro americano Fox, Fringe fu trasmessa per la prima volta in patria senza pubblicità e con una durata superiore alle media di 40 minuti tipica delle serie prodotte dai canali nazionali. Incentrata su fenomeni paranormali ...

5 cose che vi siete persi se non avete visto Fringe : Debuttava negli Stati Uniti dieci anni fa, il 9 settembre 2008 Fringe, serie fantascientifica prodotta dal JJ Abrams di Lost e destinata a diventare un originale e coinvolgente cult. Progetto audace del canale in chiaro americano Fox, Fringe fu trasmessa per la prima volta in patria senza pubblicità e con una durata superiore alle media di 40 minuti tipica delle serie prodotte dai canali nazionali. Incentrata su fenomeni paranormali ...

MARIA - RICOMPARSA A MILANO DOPO 5 ANNI : "PAPÀ SCUSA - RIPORTAMI A CASA"/ Tante cose non coincidono : “Papà SCUSA RIPORTAMI a casa”, MARIA ricompare a MILANO DOPO 5 ANNI. Era fuggita a 13 ANNI con un 50enne viaggiando fra la Polonia e l'Italia, poi è riapparsa negli scorsi giorni(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:23:00 GMT)

Epidemia di polmonite : i sintomi - le cose da fare (e quelle da non fare) : Sono oltre 150 i casi di polmonite riscontrati a Brescia e la popolazione è sempre più preoccupata. Soprattutto perché non si conoscono ancora le cause che hanno portato l’Epidemia. L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia ha diramato un avviso alla popolazione in cui ha chiarito alcuni comportamenti precauzionali da adottare per evitare il contagio da polmonite. Secondo le prime indagini dell’ATS, infatti, il problema potrebbe essere negli ...

10 cose che non fai più da quando ci sono internet e il digitale : ... come invece, per esempio, ha fatto Netflix: nato nel 1997 come servizio di noleggio di dvd online, in 20 anni si è completamente trasformato, fino a diventare il dominus della tv on demand nel mondo,...

20 cose che forse non sapete su Google che oggi compie 20 anni : Vent'anni di Google. Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc. È il compleanno della società. Anche se già un anno prima (nel settembre 1997) era stato depositato il dominio “Google.com”. Cioè l'indirizzo del motore di ricerca. Ecco la sua storia in venti passi. Chi sono i fondatori Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono ...

Pistocchi su Pressing di Pardo : "Le cose sono cambiate - non in meglio" : Per chi conosce il Maurizio Pistocchi social degli ultimi anni non è affatto sorprendente apprendere che il giornalista ha commentato in maniera per nulla entusiasta il ritorno in tv di Pressing. Il giornalista, dipendente Mediaset dal 1988, sembrerebbe aver fatto intendere attraverso alcuni tweet di non aver apprezzato la nuova versione del programma di seconda serata dedicato al calcio, in onda da domenica scorsa su Canale 5 con la ...

cosenza-Verona non si gioca : terreno impraticabile. Il sindaco Occhiuto : 'Vergognoso' : Succede anche questo nel calcio italiano. Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo ha comunicato la società ...

Terreno impraticabile - cosenza-Verona non si gioca : Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B . Lo ha comunicato la società Cosenza calcio, in una nota. 'La partita ...

Serie B : cosenza-Verona non si gioca : ANSA, - COSENZA, 1 SET - Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo ha comunicato la società Cosenza calcio, ...

Incredibile in Serie B - cosenza-Verona non si gioca : “campo non praticabile” : La partita tra Cosenza ed Hellas Verona non si disputerà per effetto della decisione del direttore di gara Il direttore di gara dell’incontro tra Cosenza ed Hellas Verona ha deciso di rinviare la gara a causa di un manto erboso impraticabile. “La partita tra Cosenza ed Hellas Verona – ha comunicato il club calabrese – non sarà disputata a causa della decisione assunta dal direttore di gara che non ha ritenuto ...

Diretta / cosenza Verona (risultato 0-0) streaming video Dazn : Non si gioca - ecco il comunicato ufficiale : Diretta Cosenza Verona: info streaming video Dazn della partita attesa al San Vito e valida per la 2^ giornata del Campionato della Serie B 2018-2019. (Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:41:00 GMT)