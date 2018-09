Lazio | Milinkovic rinnova | nel contratto nessuna clausola

Lazio - Wallace verso la conferma. Milinkovic avvisa la Serbia : 'Non sono un bomber' : Non c'è due senza tre. Simone Inzaghi riparte dall vittoria col Frosinone. Contro l'Empoli andrà in campo la stessa formazione che ha affrontato i ciociari e anche la Juventus. Avanti con il 3-5-2, ...

Lazio - pronto rinnovo e aumento per Milinkovic-Savic : Ora, secondo La Gazzetta dello Sport , è pronto un rinnovo con ritocco dell'ingaggio per il Sergente : passerà da 1,8 milioni di euro a stagione a 3 netti l'anno più bonus con scadenza nel 2023 .

Lazio - Kezman : "Per Milinkovic-Savic c'era un'offerta da 8 milioni all'anno dalla Francia" : L'agente del centrocampista spiega il motivo della permanenza: "Vuole regalare la Champions ai biancocelesti". E chiarisce il prezzo: "Vale almeno 100 milioni"

Lazio - agente Milinkovic-Savic : “Respinta in estate offerta faraonica dalla Francia” : E’ stato per tutta l’estate al centro delle cronache di mercato; alla fine, però, è rimasto a Roma. Milinkovic-Savic non è un giocatore qualunque, e le offerte pervenute al procuratore del serbo, Mateja Kezman, lo testimoniano. Intervistato dalla ‘Gazzetta’, l’agente del centrocampista ammette che le proposte non sono mancate: “In molti hanno cercato Sergej, abbiamo pure presentato alla Lazio un paio di ...

Lazio - l'agente : 'Milinkovic vuole la Champions - ecco quanto vale davvero' : Il suo agente, Mateja Kezman, fa chiarezza a La Gazzetta dello Sport: 'Sergej poteva andare a guadagnare molto di più altrove, ma alla fine è rimasto perché vuole andare in Champions con la Lazio. La ...

Lazio - Kezman parla di Milinkovic : A spiegare la situazione di Milinkovic-Savic ci ha pensato il suo agente, Mateja Kezman , che, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato quanto il suo assistito si ...

DIRETTA/ Lazio Frosinone (risultato live 0-0) streaming video e tv : Milinkovic e Immobile - che errori! : DIRETTA Lazio Frosinone, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Derby regionale all'Olimpico, biancocelesti a caccia dei primi punti(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:08:00 GMT)

Lazio - arriva il Frosinone : fari puntati su Milinkovic e Luis Alberto : Inzaghi insiste e non cambia. Con il Frosinone, il tecnico si affiderà agli stessi uomini di Torino, confermando Wallace in difesa e dando ancora fiducia a Milinkovic e Luis Alberto. Da questi due, il ...

Lazio - Correa e Milinkovic si sfidano : che prodezze in allenamento [VIDEO] : La Lazio deve ancora muove la classifica, zero punti per la squadra di Simone Inzaghi che però non ha demeritato, le prestazioni contro Napoli e Juventus sono state comunque buone. Adesso i biancocelesti non possono permettersi un nuovo passo falso, di fronte il Frosinone, un solo risultato a disposizione della Lazio. Nel frattempo la squadra continua la preparazione per la terza giornata, spettacolo in allenamento con due calciatori ...

Lazio - contro il Frosinone “ritorna” Milinkovic-Savic… salvo sorprese! : Lo 0 in classifica dopo due giornate di campionato non deve allarmare i tifosi della Lazio, che forse si aspettavano un inizio di stagione differente. Non bisogna dimenticare, però, che il club biancoceleste in queste due prime gare ha incontrato nell’ordine Napoli e Juventus, ovvero le due squadre più forti del campionato, destinate a contendersi lo scudetto anche in questa annata. In entrambe le sfide, la Lazio ha fatto vedere comunque ...

Lazio - niente PSG per Milinkovic-Savic. L’ag. conferma : “Resta qui” : MILINKOVIC-SAVIC- Dopo un’estate travagliata e caratterizzata da continue voci di mercato, la Lazio ha ufficialmente blindato Milinkovic-Savic. A confermato è stato l’agente del centrocampista serbo, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del “Corriere dello Sport”. “Milinkovic resta a Roma e continuerà a giocare nella Lazio. Per tutta l’estate si sono diffuse voci false”. Respinto ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic non lascia e raddoppia : pronto il rinnovo : L’ottimo campionato disputato con annessa convocazione agli ultimi mondiali in Russia ha avvicinato Sergej Milinkovic-Savic alla definitiva consacrazione. Il centrocampista della Lazio in estate è stato uno dei più chiacchierati in sede di mercato, con le voci degli interessamenti, tra le altre, di Juventus, Real Madrid e nelle ultime ore anche Psg. Oggi, a meno di 48 ore dalla chiusura del Calciomercato in Spagna, Mateja Kezman, ...

Calciomercato Lazio – Lotito si sfrega le mani : PSG pronto all’offerta per Milinkovic-Savic : Dalla Francia non hanno dubbi: il PSG sarebbe pronto a fare una maxi offerta alla Lazio per prelevare Milikovic-Savic sul finire della sessione estiva di Calciomercato Il mercato in entrata della Serie A è finito da un paio di giorni, quello in uscita invece è ancora aperto. In diversi campionati infatti il termine ultimo per la sessione di mercato estiva è fissato per il 31 agosto. In Francia ad esempio. le big del campionato hanno ancora ...

Lazio - Inzaghi non è soddisfatto poi un commento sul ‘nervoso’ Milinkovic-Savic : Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio dopo il ko contro la Juve, ecco le indicazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Non sono soddisfatto, la Lazio ha l’obbligo di fare di più. Abbiamo giocato due partite discrete e contro Napoli e Juventus non basta. Siamo stati leggeri e sbagliati molti passaggi. E’ vero che la partita è stata sbloccata da un grande goal di Pjanic, ma si deve fare di più. Milinkovic nervoso? E’ ...